Время думать о рекламе

Представители крупнейших владивостокских компаний собрались на прошлой неделе в уютном зале ресторана "Синдикат": наслаждались приятной атмосферой, слушали джаз и размышляли ... о рекламе на телевидении. А инициатором встречи стала компания "Алькасар-Владивосток", которая решила открыть новый телевизионный сезон вместе со своими клиентами и партнерами.

НТВ: для обеспеченных и социально активных

Рекламное агентство "Алькасар" было создано в 2001 г. как специальная компания по реализации рекламных возможностей "НТВ-Москва". В ноябре 2005 г. состоялось подписание контракта с "НТВ-Медиа" о продаже рекламных возможностей телеканала "НТВ" в регионах. В 2006 г. РА "Алькасар" активно развивало работу представительств, открыв 15 филиалов в разных городах России, включая Владивосток и Хабаровск. В настоящий момент "Алькасар-Владивосток" является эксклюзивным, официальным продавцом рекламных возможностей телеканала НТВ во Владивостоке. Презентации нового сезона на канале НТВ и была посвящена большая часть официальной части вечера.

О том, чем интересно НТВ в 2007 г., рассказала медиа-аналитик компании "Алькасар-Владивосток" Татьяна МИРОНОВА:

"Компания НТВ создана в 1993 г., и до сих пор - это единственный частный российский канал, имеющий статус федерального. В следующем году он будет праздновать свое 15-летие, и это с гордостью можно назвать большим достижением. НТВ - это настоящий и серьезный бренд, который известен далеко за пределами России и является одним из самых профессиональных каналов. НТВ представляет своим зрителям качественный программный продукт и стильное оформление канала. Канал входит в первую тройку по территориальному охвату и доли аудитории, а состав телезрителей и стабильная позиция в высшей телевизионной лиге представляют интерес для рекламодателей".

По словам Татьяны Мироновой, интерес к каналу проявляет наиболее образованная аудитория в возрасте от 25 до 54 лет. Этих людей отличает высокая социальная и жизненная активность. По сравнению с 2006 г. доля аудитории НТВ во Владивостоке значительно выросла.

С преимуществами канала НТВ действительно трудно спорить. Канал представляет конкурентоспособные программы во всех основных составляющих телеэфира - новостях и аналитике, развлекательном вещании и кинопоказе. Канал НТВ прочно ассоциируется в сознании телезрителей с законодателем телевизионной моды, оставаясь при этом последователем лучших традиций телевидения.

Порадует зрителей новыми проектами и телевизионный сезон-2007. Вот только несколько новинок, каждая из которых обещает быть более чем интересной.

Например, новый проект "Ты - суперстар" станет изюминкой развлекательного эфира. Музыкальное реалити-шоу канала

НТВ оригинальным образом развивает этот полюбившийся зрителям жанр, предлагая им творческое состязание уже состоявшихся артистов. На сцену выйдут легенды советской и российской эстрады, чей расцвет пришелся на конец 80-х -начало 90-х годов. Участие в проекте позволит артистам по-новому засиять на звездном небосклоне, озарив его своим талантом. За тринадцать недель конкурсной программы звездам предстоит пройти серьезные испытания: исполнить песни в несвойственных жанрах, поучаствовать в мюзикле и записать свои версии современных молодежных хитов. Но главное -написать новый хит, которым ознаменуется их возвращение на музыкальный Олимп. Ведущие конкурсной части шоу - актеры Сергей ЖИГУНОВ и Олеся ЖЕЛЕЗНЯК. За кулисы проекта зрителей проводит один из лучших репортеров НТВ Вадим ТАКМЕНЕВ.

Любителей сенсаций также ждет сюрприз. Их вниманию будет представлена программа "Ты не поверишь", в которой будут собраны самые захватывающие новости из мира шоу-бизнеса, сенсационные факты и невероятные, порой даже мистические истории. В центре внимания окажутся нестандартные жизненные ситуации, шокирующие межличностные отношения и судьбы. Ведущие программы - Сергей ШПАК и Владимир ШКЕТ.

Поклонников аналитики порадует документальный цикл "Лихие 90-е", который поможет разобраться в периоде новейшей истории России. 90-е годы - время больших надежд и горьких разочарований, бурных перемен и бандитского беспредела. Время, позволявшее за несколько месяцев сколотить огромное состояние и также легко, за один день, все потерять. Время "братков", финансовых пирамид, сект, сексуального рабства и беспредела в шоу-бизнесе. Каждый выпуск программы будет посвящен громким делам и скандальным событиям последнего десятилетия XX века. Ведущая программы Анастасия МЕЛЬНИКОВА в рамках собственных расследований побывает на местах событий и в ролях их непосредственных участников, на собственном примере вспомнит, как же это было, и с головой окунет зрителя в атмосферу тех лет.

Порадуют зрительскую аудиторию, особенно мужскую ее часть, и многочисленные криминальные сериалы, премьеры которых также состоятся в 2007г.

В общем, собравшаяся в "Синдикате" публика была заитригована, ведь им предстояло не только стать зрителями новых программ, но и решить вместе с консультантами по рекламе "Алькасар-Владивосток", в каком из блоков эффективнее размещать ту или иную рекламу.

"Алькасар-Владивосток": команда молодых и креативных

А совет от сотрудников компании "Алькасар-Владивосток" можно получить действительно очень дельный. Как сказал, представляя компанию, генеральный директор "Алькасар-Владивосток" Кирилл ПОТАПЕНКО, каждый из сотрудников имеет большой опыт работы, а главное, энергию и задор. "Агентство "Алькасар Владивосток" - это команда молодых профессионалов, у каждого из которых есть большой опыт работы в телевизионном бизнесе. Цель нашего мероприятия -это не только презентация канала НТВ, но и презентация молодой компании "Алькасар-Владивосток", которой еще нет и года. Мы хотели встретиться с вами, нашими клиентами, познакомиться поближе. И немного рассказать о нашем филиале и о сотрудниках, которые работают с вами".

Менеджеры компании "Алькасар-Владивосток" действительно были на высоте и сразу же отвечали на все вопросы клиентов. Ведь основным принципом работы рекламного агентства является клиентoориентированный подход.

Коммерческий директор компании "Алькасар-Владивосток" Андрей ЛЕПНЯКОВ также рассказал, что в агентстве применяются новейшие методы медиапланирования на основе технологии TNS Gallup Media. Использование данных TNS Gallup Media при составлении медиа-плана позволяет максимально грамотно спланировать рекламную кампанию в эфире телеканала с учетом всех особенностей целевой аудитории клиента.

"Использование в работе новейших технологий позволяет нам отследить рекламу ваших конкурентов - на каких каналах они размещаются, какие медиапоказатели получают - и в связи с этим составить медиаплан таким образом, чтобы попасть в точку, - сказал, обращаясь к собравшимся, Андрей Лепняков. - Кроме этого, мы не стоим на месте, а постоянно развиваемся. С 1 октября мы начинаем продажи рекламного времени на канале ТНТ, а с середины октября в нашем распоряжении будет также 5-й канал. Так что наши возможности расширяются. А это значит, что они расширяются и у наших клиентов".