Найти уют в "Сердце океана"

Просторная и комфортная квартира в новом доме - само по себе очень приятное для семьи событие. Но вдвойне приятно, когда и сам дом, в котором эта квартира находится, выделяется из городской застройки как оригинальный и особенно удобный для проживания.

Даже среди многочисленного новостроя во Владивостоке повышенной привлекательностью пользуются очень немногие объекты, в том числе и расположенный в районе бухты Федорова жилой комплекс "Сердце океана".

Есть несколько главных особенностей, которые делают этот комплекс исключительным и элитным. Прежде всего, выигрышное месторасположение - это исторический центр города, близость моря, всего в нескольких десятках метров от него и зона отдыха. Воздух в этой части центра чище, солнце - ярче. А из окон "Сердца" новоселам будет приятно глядеть на часть Тихого океана, называемую Амурским заливом.

Красота и удобство

Примечателен этот 102-квартирный комплекс и своей оригинальной архитектурой, что тоже очень хорошо для людей, которые "выросли" из типового жилья и готовы улучшить свои условия проживания. Понятно, что они будут благодарны архитектору и застройщику за его красивый необычный фасад, большие окна и прочие достоинства. Здесь также будет панорамное остекление лоджий и балконов.

Здание, построенное по монолитно-каркасной технологии, будет отличаться повышенными сейсмоустойчивостью и теплозащитой, что для Владивостока с его сложной геологией и экстремальным климатом довольно актуально.

Как и положено для элитного комплекса, от улицы он будет отгорожен декоративным металлическим забором. Въезд и вход на территорию будет через пункт охраны со шлагбаумом. После завершения строительства большая часть строительной площадки - это около семи тысяч квадратных метров - превратится в придомовую территорию, благоустроенную и удобную. Детская площадка для нее уже закуплена и ждет своего часа. Парковка, зелень, декоративные фонари и пр. - в основном все это будет уже к концу этого года и частично намечено завершить весной.

Для автомобилистов предусмотрена подземная автостоянка на 130 мест, то есть каждая семья может иметь свое автоместо, а то и два. Внутри - скоростные лифты, просторные холлы и широкие лестницы. В отделке помещений общего пользования, как и снаружи здания, широко используются керамогранит и гранит.

Что касается внутренней отделки, планировок и обустройства квартир различным оборудованием и мебелью, то все это дело вкуса самих будущих жильцов, которые уже начинают заниматься отделкой. В этом они могут полностью полагаться на созданную управляющую компанию и генподрядчика, который берется за весь комплекс отделочных работ по дополнительному к договору подряда соглашению.

Работают на отделке и несколько аккредитованных компаний, которых привели на стройку индивидуальные заказы будущих жильцов. Постепенно они набирают новые заказы и под увеличивающиеся объемы предлагают скидки на стройматериалы и свои услуги. При этом компания-застройщик и Управляющая компания готовы оказать содействие и проконсультировать, как наилучшим способом сделать ремонт в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами.

Расходы на эксплуатацию

Будущий новосел "Сердца океана", конечно, учитывает, что кроме расходов на покупку квартиры и ремонт в скором времени его ожидают новые расходы, связанные уже с эксплуатацией здания. Сегодня подсчитано, что на момент сдачи дома минимальная стоимость его обслуживания управляющей компанией составит около 25 руб. за 1 кв. м жилой площади. Плюс плата за воду, электроэнергию, тепло по тем тарифам, которые приняты для городского ЖКХ. В стоимость услуг управляющей компании заложены зарплата обслуживающего комплекс персонала - лифтеров, дворника, уборщицы, охранников, слесаря, электрика и пр. Входит в нее и плата за сервис оборудования, обслуживающего дом. Впрочем, жильцы в дальнейшем смогут творчески, через свое ТСЖ, формировать более высокий уровень своего обслуживания, включая в договор с управляющей компанией новые пункты и оговаривая цены на дополнительные услуги.

Например, может потребоваться еще один охранник или консьерж, который будет оказывать проживающим массу мелких услуг. Для мойки окон снаружи здания могут один-два раза в год привлекаться профессиональные мойщики. По желанию будет практиковаться уборка квартир.

Помимо минимального набора услуг, который обязана предоставить управляющая компания, при комплексе "Сердце океана" на первом этаже здания откроется приемный пункт прачечной-химчистки, салон красоты и тренажерный зал. Конечно, очень многое в том, в каком ритме забьется после сдачи "Сердце океана", должно зависеть от ТСЖ, которое создадут жильцы. Именно его решения и будут для управляющей компании главными критериями в работе.

По всем вопросам о новом жилом комплексе "Сердце океана" можно обращаться в компанию ООО "Далта-Восток-1", ул. Станюковича, д.1, оф. 521 и по тел.: 93-63-63, 61-11-36. Подробности: www.dalta.ru