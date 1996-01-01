Сберегая сегодня, обеспечивайте будущее!

По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, типичный российский вкладчик проживает в крупном городе (с населением свыше 500 тыс. человек), является специалистом с высшим образованием, квалифицированным рабочим или пенсионером. При этом чаще банковские вклады открывают дамы - 52% от числа всех клиентов.

Впрочем, финансовая статистика говорит о том, что в последнее время и мужское население в России все охотнее доверяет излишки своих доходов банкам. По данным Центрального банка РФ, объем депозитов физических лиц, привлеченных банками, на начало марта 2007 г. составлял 2,8 трлн руб. Это уже почти в два раза больше, чем весь Стабилизационный фонд. А к концу года, предсказывают аналитики Агентства страхования вкладов, объем банковских вкладов физических лиц достигнет 5 трлн руб. Ведь "под матрасами" у граждан нашей страны по разным оценкам все еще лежат мертвым грузом от $ 20 до 50 млрд, неуклонно, заметьте, падающих в цене.

По данным ГУ Банка России по Приморскому краю, на 1 июля 2007 г. сумма сбережений населения в банковских вкладах в Приморье составила 37,0 млрд руб. По сравнению с началом 2007 г. они выросли на 35,6%. С позиции срочности на 01.07.2007 г. предпочтения частных вкладчиков на стороне сбережений сроком свыше одного года, их размещено 74,7% средств или 27,7 млрд руб.

Доход и надежность

В борьбе за эти деньги наиболее дальновидные российские банки предлагают сегодня своим клиентам очень выгодные условия сохранения и преумножения их средств. Причем если раньше в качестве главного аргумента выступал высокий процент, то теперь к нему добавились надежность, гарантированная годами успешной работы, и возможность оперативно управлять средствами вклада без потери процентов.

Именно к таким инструментам можно отнести услугу, которую предлагает сегодня своим клиентам банк "Приморье". Вклад так и называется - "Сберегательный".

Сбережение средств граждан - одно из главных направлений работы банка "Приморье" и наиболее ответственная сфера его деятельности. Как, впрочем, для любого солидного финансово-кредитного учреждения с безупречной деловой репутацией. Поэтому, разрабатывая новый вклад "Сберегательный", специалисты "Приморья", прежде всего, исходили из потребностей своих вкладчиков.

Кто они, для чего и как именно хотели бы хранить в банке свои деньги: на "черный день", на пенсию, на крупное приобретение? Или просто с целью получения дохода - ренты? Хотели бы они дождаться окончания срока вклада и получить все деньги разом или в случае необходимости снимать их частями? Имеют ли они возможность и желание сразу разместить в банке крупную сумму или хотели бы, начав с малого, постепенно наращивать ее, пополняя уже существующий счет, чтобы не заводить каждый раз новые мелкие вклады?

В результате поиска ответов на эти вопросы появилась услуга, действительно обладающая целым рядом преимуществ перед другими инструментами накопления и сбережения денежных средств.

Кладешь - снимаешь, процент получаешь

В первую очередь, это высокий процентный доход и надежность. Ведь "Сберегательный", как и другие вклады в "Приморье", застрахован государством. С ноября 2004 г. банк "Приморье" входит в Государственную систему обязательного страхования вкладов. И все его частные вклады страхуются автоматически.

Оформляется "Сберегательный" на срок до двух лет, но при этом включает в себя несколько дополнительных накопительных и операционных функций.

Так, в течение всего срока его можно пополнять, что очень удобно для клиентов с любым уровнем и периодичностью доходов. Несмотря на то что вклад "Сберегательный" открывается сразу на два года, его можно расторгнуть в любое время и забрать всю сумму вклада. Однако в отличие от большинства "длинных" вкладов при расторжении "Сберегательного" через шесть и более месяцев проценты выплачиваются в соответствии с договором - по установленной ставке! То есть даже если деньги понадобятся, например, через год, на всю сумму вклада будет начислен причитающийся договором доход.

Почему же лучше открыть вклад сразу на два, а не на пол-года? Дело в том, что ставки по вкладам регулярно снижаются. Если год-два назад большинство участников рынка принимали вклады под 11-13%, то сейчас ставки значительно ниже. За два года они снизятся еще больше. Но заключенный сегодня договор сохраняет установленную процентную ставку неизменной.

Два года могут показаться достаточно продолжительным сроком для планирования своих трат. Но если вы копите средства на покупку дома, автомашины или учебу ребенка, лучше завести "копилку" в банке - так надежнее и сохраннее. Например, от инфляции. Специалисты банка "Приморье" советуют своим вкладчикам, имеющим крупную сумму, открыть два вклада "Сберегательный". Один - на "черный день", который можно забрать в любой момент (и если это произойдет больше чем через полгода, на сумму вклада будут начислены проценты). А второй счет сделать накопительным и регулярно откладывать на него небольшие суммы. Вы и не заметите, как ваша семья станет обладателем солидной суммы сбережений, приумноженной не только банковским процентом, но и вашим трудом!

Процентный доход, который каждый месяц банк "Приморье" будет начислять на ваш вклад, можно получить вместе с основной суммой вклада - и тогда заметный прирост суммы порадует даже самого закоренелого скептика. Если же сумма вклада достаточно велика, то начисленные проценты можно снимать каждый месяц - в отделениях банка "Приморье" или его банкоматах с помощью пластиковой карты, открытой в этом же банке.

Есть еще один "секрет", который нам открыли специалисты банка "Приморье". Ежемесячно получаемый доход с вклада можно: возвращать обратно на этот же счет - ведь его можно постоянно пополнять. Проценты в этом случае будут присоединяться к сумме вклада и давать эффект "сложных процентов". Экономисты и бухгалтеры знают, что эффект капитализации значительно повышает уровень доходности, указанный в договоре.

По мнению руководителя Службы маркетинга банка "Приморье" Елены ЗОРИНОЙ, вклад "Сберегательный" в рублях может взять на себя функции "семейной копилки", особенно для молодых семей. Постепенно он позволит им накопить недостающую сумму для покупки или первого взноса за квартиру, машину, мебель.

Все возрасты довольны

Постарался банк учесть и предпочтения людей среднего возраста, которые с помощью такого вклада получают возможность накопить деньги на отдых или солидные приобретения. Практика показывает, что именно 2 года - оптимальный срок для таких накоплений без ущерба для текущих потребностей.

Несомненно, станет популярным "Сберегательный" и у той категории населения, кто уже задумывается о формировании своих пенсионных накоплений. Статистика утверждает, что самый доходный в жизни человека период от 27 до 40 лет - лучшее время толику сверхприбылей отложить "на старость".

Для того чтобы разместить свои денежные средства, потенциальному вкладчику необходимо прийти в любое из отделений банка "Приморье" во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве и пос. Врангель. По будням с 9.00 до 19.00 и в субботу. При себе необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ.

Банк "Приморье" помимо вклада "Сберегательный" принимает вклады в рублях на срок от 1 до 6 месяцев и в иностранной валюте на срок от 3 месяцев до года. Подробно об условиях открытия срочных вкладов читайте на сайте www.primbank.ru.

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