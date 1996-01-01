ДВГТУ внедряет систему "ГосЗаказ"

В Дальневосточном государственном техническом университете имени В. В. Куйбышева (ДВГТУ) начался совместный проект с компаниями "НОРБИТ" (Группа компаний ЛАНИТ) и ЛАНИТ ДВ (г. Владивосток) по разработке автоматизированной электронной системы размещения государственного заказа.

Система "ГосЗаказ" компании "НОРБИТ" была выбрана в качестве программного решения для разработки автоматизированной электронной системы размещения государственного заказа для нужд Дальневосточного государственного технического университета имени В. В. Куйбышева на основе результатов открытого конкурса, проведенного ДВГТУ в июле текущего года.

АЭС РГЗ Дальневосточного технического университета предназначена для информационного обеспечения размещения и контроля исполнения государственного заказа на закупку товаров и услуг для нужд университета и его филиалов путем автоматизации процедур проведения открытых конкурсов, открытых аукционов, открытых аукционов в электронной форме и запросов котировок цен в соответствии с требованиями федерального законодательства. Система также позволит использовать средства электронной цифровой подписи для подтверждения юридической значимости электронных документов, необходимых для обеспечения государственных закупок.

Согласно условиям государственного контракта разработка автоматизированной электронной системы размещения госзаказа ДВГТУ будет завершена в конце этого года. В настоящее время специалисты компании "НОРБИТ" проводят обследование регламентов и нетиповых процедур размещения заказов ДВГТУ, в том числе изучение шаблонов и форм документов для формирования итоговых требований к настройке интерфейсов и функциональных возможностей системы "ГосЗаказ".

Нина ИЛЬЯШЕНКО, директор Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов на базе ДВГТУ: "ДВГТУ обеспечивает управление закупками товаров и услуг для нужд университета и всех входящих в его состав филиалов и институтов, а это в общей сложности более 30 государственных учреждений. Разработка АЭС РГЗ нацелена на создание эффективной централизованной системы размещения госзаказов университета, в том числе совершенствование закупочных процедур, оптимизацию затрат на проведение закупок, повышение эффективности расходования бюджетных средств".

Наталья ЗУБКОВА, директор направления торгово-закупочных систем компании "НОРБИТ": "Проект разработки АЭС РГЗ для ДВГТУ получил свое развитие в рамках сотрудничества дальневосточного филиала "НОРБИТ" и компании ЛАНИТ ДВ. До настоящего момента география региональных проектов "НОРБИТ" в области автоматизации процедур размещения государственного и муниципального заказа не распространялась дальше Урала, хотя проектный опыт автоматизации госзакупок "НОРБИТ" составляет более 30% рынка. Создание собственного регионального офиса во Владивостоке и сотрудничество с ЛАНИТ ДВ, одной из крупнейших ИТ-компаний Дальнего Востока, позволило нам активизировать работу с государственными заказчиками региона и выступить с конкурентным предложением на создание АЭС РГЗ для ДВГТУ".

О ДВГТУ

Дальневосточный государственный технический университет имени В.В. Куйбышева - мощный холдинг среди вузов Дальневосточного региона. В его состав входят 17 институтов и 14 филиалов, расположенных в Приморском крае, на Сахалине, Камчатке и за рубежом - в Республике Корея и КНР.

В 2007 г. ДВГТУ вошел в число вузов, реализующих инновационную образовательную программу в рамках национального проекта "Образование".

Кроме подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в университете успешно реализуются уникальные программы дополнительного образования. Вуз первым в ДВ регионе начал подготовку арбитражных управляющих, специалистов-оценщиков бизнеса. ДВГТУ единственный вуз на Дальнем Востоке, имеющий лицензию на подготовку менеджеров высшей квалификации по программе МВА. ДВГТУ - единственный вуз в Приморском крае, осуществляющий подготовку специалистов по управлению закупками продукции для государственных и муниципальных нужд. Подробнее: www.fentu.ru

Досье Компания ЛАНИТ ДВ работает на IT-рынке Приморского края с 1996 г. C 1997 г. ЛАНИТ ДВ является региональной компанией, входящей в состав холдинга ЛАНИТ (г. Москва). ЛАНИТ ДВ предлагает полный спектр услуг в сфере компьютерных, сетевых, телекоммуникационных и информационных технологий. Специалисты компании работают практически во всех областях, связанных с комплексными информационными системами различного уровня. За время своей деятельности на деловом рынке Приморья компания ЛАНИТ ДВ выполнила ряд крупных и средних проектов для ведущих предприятий и организаций края: ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю, Дальневосточное таможенное управление, Приморское ОСБ, АКБ "Приморье", ОАО "Дальневосточный банк", ОАО "Дальневосточное морское пароходство", ОАО "Приморское агентство авиационных компаний", Владивостокский государственный университет экономики и сервиса и другие. Подробнее: www.lanitdv.ru

О компании "Норбит"

Компания "НОРБИТ" специализируется в области информационных технологий и входит в состав группы компаний ЛАНИТ, крупнейшей российской ИТ-компании.

Отдельное направление компании составляет практика создания решений для электронного бизнеса и автоматизации торгово-закупочной деятельности государственных (система "ГосЗаказ") и коммерческих структур (система NORBIT Business Trade).

На основе системы "ГосЗаказ" в настоящее время реализованы региональные и федеральные электронные торговые площадки Агентства по госзаказу Республики Татарстан, администрации Новосибирской области, администрации Республики Башкортостан, Федерального агентства водных ресурсов, Министерства экономического развития республики Марий Эл, администрации Архангельской области, департамента государственного заказа Тверской области, администрации Алтайского края, Департамента государственных закупок Брянской области. На стадии реализации находится проект для администрации Астраханской области. Подробнее: www.norbit.ru