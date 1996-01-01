"Ростелеком" стал доступней

Компания "Ростелеком" открыла новый узел доступа к сети передачи данных во Владивостоке в конце прошлой недели. Теперь компании, которые хотят получать телекоммуникационные услуги, прежде всего Интернет и IP VPN, получили возможность быстрого и качественного доступа.

Презентация, проводимая в рамках открытия, стала самым значимым событием на рынке связи в крае за последнее время. На открытии присутствовали порядка 30 представителей компаний связи Приморья и Дальнего Востока.

"Ранее узел доступа находился на сопке "Орлиная". Это доставляло определенные неудобства партнерам компании - операторам связи, в частности, было технологически сложно провести кабель и подключиться к этому узлу. Новый узел расположен в центре города, что дает нашим партнерам и клиентам возможность с наименьшими затратами подключиться к магистральной сети компании "Ростелеком" и тем самым обеспечить высокое качество услуг конечным потребителям", - сказал Михаил КОЛЕСНИЦКИЙ, заместитель директора по коммерческой работе Территориального управления №3 Дальневосточного филиала компании "Ростелеком".

Компания "Ростелеком" продолжает динамично развиваться, с каждым годом расширяя зону охвата предоставления своих услуг и круг своих клиентов, прежде всего, операторам связи и провайдерам Интернет. "В Приморском крае мы делаем важные шаги на рынке услуг передачи данных, для того чтобы обеспечить удобство и качество наших услуг", - заметил Юрий ПЕЧЕНКО, директор Территориального управления №3 Дальневосточного филиала "Ростелеком" на презентации.