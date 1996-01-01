Получи свою пенсию в Банке "Приморье"

Отделение Акционерного коммерческого банка "Приморье" в Арсеньеве предлагает населению города новую услугу - получение пенсий через банковский счет. Банк "Приморье" и Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю заключили договор о перечислении на счета граждан, открытые в банке, денежных средств - пенсий, пособий и иных выплат из бюджета.

Став оператором выдачи пенсий в Арсеньеве, Банк "Приморье" разработал удобную и выгодную схему получения денежных средств для пенсионеров. Зачислять пенсию можно на банковский счет или же на вклад, открытый в Банке "Приморье". За операции по зачислению пенсионных банк не берет никаких комиссий, при этом по запросу пенсионера бесплатно предоставляется справка о начисленной на счет сумме. На счет, открытый для получения пенсий, начисляется повышенный процентный доход.

Пенсионные выплаты оперативно поступают на счет Банка "Приморье", и пенсионеры могут снимать свои деньги намного раньше, чем они привыкли это делать обычно. Работающим пенсионерам можно получать пенсионные выплаты с помощью пластиковой карты Банка "Приморье", на которую начисляется заработная плата. Деньги с карты можно снять в любое удобное время в офисе банка или в одном из четырех установленных в Арсеньеве банкоматов "Приморье".

Специальное предложение Банка "Приморье" для пенсионеров - это начисление пенсии на вклад "Сберегательный". Вклад "Сберегательный" - это гарантированно высокий доход в течение двух лет. Однако вклад, в случае необходимости, можно закрыть и раньше, не потеряв при этом проценты. Очень важно, что выплата процентов по вкладу "Сберегательный" осуществляется на выбор вкладчика: по окончании срока действия договора или каждый месяц.

Досье С ноября 2004 г. Банк "Приморье" входит в Государственную систему обязательного страхования вкладов. Любой вклад физического лица автоматически считается застрахованным. Сумма до 100 000 руб. в случае наступления страхового случая возмещается полностью. Сумма свыше 100 тыс. руб. - частично (на 90%, но не более 400 тыс. руб.).

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