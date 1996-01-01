Лекарственное обеспечение: депутаты обратятся к новому правительству

Только на 40% рецептов, выписанных льготным категориям граждан, лекарства действительно могут быть получены. Основных причин две: задолженность федерального бюджета за фактически отпущенные лекарства в 2006 г. и недостаточное финансирование статьи расхода на приобретение особо дорогостоящих лекарств (для лечения гемофилии, лейкоза, рассеянного склероза и др.)

В связи с этим председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ предложил председателю комитета по социальной политике и защите прав граждан Руслану КОНДРАТОВУ совместно с Советом ветеранов подготовить обращение к вновь назначенному кабинету министров и к министру здравоохранения РФ об увеличении финансирования программы.

"Аптечной сети невыгодно участвовать в федеральной программе обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан. За федеральным бюджетом только перед Приморских краем числится задолженность за фактически отпущенные лекарства в 2006 г. в 839 млн руб., - прокомментировал ситуацию Калинин. - Аптеки выходят из программы, в этом году мы уже открыли 15 специализированных отпускных пунктов для льготников. В федеральном бюджете на 2007 г. для федерального ФОМС предусмотрено до 10 млрд руб. для завершения расчетов по фактически отпущенным в 2006 г. лекарствам."

В Приморском крае 215 870 человек имеют право на льготы по лекарственному обеспечению, в том числе 170 370 получают их из федерального бюджета. Для Приморского края в 2007 г. выделено 406 млн 673 тыс. руб. на финансирование программы обеспечения граждан льготными лекарственными средствами при амбулаторном лечении и 930 млн 294 тыс. руб. на субсидирование программы государственных гарантий. Часть денег, предназначенных на субсидирование государственных гарантий, разрешается направлять на покрытие недостатка бюджетных средств, предназначенных на лекарственное обеспечение. Таким образом, долг перед аптеками будет закрыт, но сама острота проблемы не уменьшится.

В 2008 г. в программе обеспечения льготников лекарствами намечаются изменения. Во-первых, планируется выделение дополнительных 15 млрд руб. для завершения расчетов по лекарствам, отпущенным уже в 2007 г., во - вторых, Минздрав РФ подготовил законопроект о передаче полномочий по организации обеспечения необходимыми лекарственными средствами субъектам федерации. Регионы будут закупать медикаменты на средства, поступающие в территориальные ФОМСы, по прогнозу норма отпуска лекарств в Приморском крае составит 424 руб. в месяц. Между тем ни один качественный препарат не стоит менее 600 руб., а практика, утвердившаяся было в Приморском крае: для более рационального использования средств заменять дорогие лекарства их дешевыми аналогами, вывала недовольство у населения.

По словам председателя краевого совета ветеранов Анатолия БУЛЫГИНА, только на 40% выписанных рецептов приобретаются льготные лекарства: "Прокуратура дала нам такой ответ: приобретайте за свой счет, потом подавайте в суд и возвращайте деньги. Такая ситуация не только в Приморье. Совет ветеранов России хочет встретиться с президентом ПУТИНЫМ и сказать прямо, что программа обеспечения льготными лекарственными средствами провалилась!".