Урология: удивительное рядом!

Хирургическое отделение Отделенческой больницы на станции Владивосток можно поистине считать уникальным местом, в котором сосредоточены все составляющие для диагностики и комфортного лечения заболеваний мочевыводящей системы человека. Это новейшее оборудование, новаторские идеи, современные методы диагностики по всем направлениям урологии, квалифицированные кадры. Секретом уникальности урологической службы больницы с нами поделится врач-уролог, кандидат медицинских наук Игорь Вольных:

- Успех нашего подразделения определяется его кадровым составом. Вы видите крепкий альянс науки и практического здравоохранения. Благодаря этому мы имеем возможность решать сложнейшие диагностические задачи при различных заболеваниях: аденоме предстательной железы, мочекаменной болезни, недержании мочи и расстройствах мочеиспускания, синдроме хроничеcкой тазовой боли, злокачественных заболеваниях почек, мочевого пузыря, простаты.

- В вашем отделении помимо диагностических процедур есть операции, аналогов которых нет на Дальнем Востоке. Что они представляют собой?

Приоритетными направлениями в нашей работе являются реконструктивно-пластичеcкая урология. Разрабатываются новые методы диагностики, консервативного и хирургического лечения недержания мочи. Например, разработана и успешно применяется на практике уже много лет новая операция для лечения недержания мочи в сочетании с опущением задней стенки мочевого пузыря (операция Данилова-Вольных), которая успешно прошла самый строгий контроль в МЗ РФ и на нее получено официальное разрешение.

Сравнительно молодое направление в оперативной урологии - эндовидеохирургия при заболеваниях органов мочевыводящей системы и эндоскопическая урология (удаление аденомы простаты, удаление опухолей мочевого пузыря, дробление камней и т.д.). Наше отделение имеет все необходимое оборудование для проведения этих высокотехнологичных и малоинвазивных операций. Эти методы прекрасно себя зарекомендовали. Они обеспечивают быструю реабилитацию пациентов, блестящий косметический и функциональный эффект и дают минимальное число осложнений, ничем не уступая по надежности "открытой" хирургии. Послеоперационный период пациенты имеют возможность провести в комфортных 1-, 2-, и 3-местных палатах.

- Игорь Юрьевич, мы знаем, что в вашем отделении практикующие врачи занимаются научными разработками в области урологии. Есть ли у вас собственные патенты на их внедрение?

Действительно, на базе нашего отделения располагается филиал курса урологии и андрологии Владивостокского государственного медицинского университета, возглавляемый доктором медицинских наук, доцентом В.В. Даниловым. Проводится совместная, творческая, ежедневная, кропотливая работа, которая дает свои плоды. За последние годы на базе нашей больницы разработаны и внедрены 6 патентов по специальности "урология". Перечислю лишь некоторые: способ хирургического лечения недержания мочи у женщин и инструмент для его осуществления (операция Данилова-Вольных), способ консервативного лечения стрессового недержания мочи у женщин, диагностика инфравезикальной обструкции у мужчин с использованием Ливерпульской номограммы и т.д.

- Какие урологические заболевания чаще всего встречаются в вашей практике?

- Самые различные. Это мочекаменная болезнь, аденома и рак предстательной железы, недержание мочи, функциональные расстройства мочеиспускания у мужчин и женщин, злокачественные заболевания мочеполовых органов, эректильная дисфункция, урогинекологические проблемы.

В последнее время возросло число пациентов с пограничной патологией, когда очень трудно принять единственно верное решение о тактике ведения больного: оперировать или вести консервативно? Нижний мочевой тракт у человека - это очень сложная биологическая структура, которая требует комплексного подхода в оценке нарушений ее деятельности. В таких случаях неоценимую помощь врачу-клиницисту оказывают уродинамические методы исследования.

Уродинамические методы - это определение функционального состояния мочевого пузыря, сфинктера мочевого пузыря, мышц тазового дна и многое другое. Эти методы широко и с успехом используются во всех ведущих урологических клиниках нашей страны и за рубежом. На нашей базе располагается лаборатория уродинамики, которая оснащена самым современным оборудованием, и мы имеем возможность провести диагностику нарушений мочеиспускания на самом высоком уровне.

- И последний вопрос, Игорь Юрьевич, как можно записаться к вам на прием?

- Консультации в нашем отделении проводятся каждый понедельник с 11.00 до 15.00 для всех желающих. Для госпитализации необходимо иметь при себе страховой медицинский полис и направление на стационарное лечение в любое лечебное учреждение города.

Мы готовы помочь каждому, кто обратится к нам за помощью.

Отделенческая больница на ст. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 25 (остановка транспорта ДКМ). Приемная главного врача - тел. (4232)248-227. Платные услуги - тел. 510-621. Отделение хирургии - тел. 248-293.