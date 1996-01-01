Альфа-Банк: не откладывайте желания на завтра

Для того чтобы реализовать мечту, направленную на повышение качества жизни, не обязательно ждать, когда появятся возможности для ее осуществления. Альфа-Банк позволяет дальневосточникам делать это сегодня и сейчас. О конкретных преимуществах кредитных продуктов Альфа-Банка для частных лиц "ДК" рассказал директор по розничному бизнесу филиала "Дальневосточный" Андрей МАТИЯШ.

- Андрей Анатольевич, расскажите о самых интересных, на ваш взгляд, кредитных программах Альфа-Банка.

- Начну с одного из наиболее удобных финансовых инструментов, позволяющих получить необходимую сумму - до 1 млн руб. - на любые цели. Это персональный кредит, который предоставляется без залога и поручителей на срок до 5 лет. Условия довольно простые: заемщику достаточно иметь российское гражданство, а также постоянную регистрацию и работу в любом городе России, где присутствует Альфа-Банк, предоставить справку 2-НДФЛ и второй дополнительный документ помимо паспорта, например, водительское удостоверение или загранпаспорт. Кстати, корпоративные клиенты, получающие зарплату через наш банк, работники госучреждений, сотрудники крупных федеральных компаний и значимых для края предприятий получают этот кредит на льготных условиях.

Срок предоставления персонального кредита - в течение 3-х дней. Деньги поступают на текущий счет клиента на международную пластиковую карту Visa. Погашение кредита осуществляется равными частями ежемесячно, любым удобным способом: в банкоматах, работающих на прием денег, через интернет-банк "Альфа-Клик" и т.д. Причем Call-центр банка напоминает о необходимости внести платеж за 2 дня до даты выплаты.

Кстати, для того чтобы оформить персональный кредит, вовсе не обязательно приезжать в банк. Достаточно позвонить и вызвать агента Альфа-Банка. Он подъедет в офис клиента с анкетой, снимет на цифровой фотоаппарат необходимые документы, заберет подготовленную справку 2-НДФЛ, и в тот же день заявка на предоставление кредита будет отправлена в Москву.

- Что скрывается за слоганом "Пользуйтесь бесплатно - возвращайте в срок!", под которым банк продвигает кредитные карты?

- Возможность получить в распоряжение до 300% своего ежемесячного заработка и не платить проценты до 60 дней. Более того, кредитование по карте происходит многократно и в любых размерах - в пределах установленного лимита, который восстанавливается автоматически на сумму погашения.

Мы предлагаем несколько видов кредитных карт Visa и MasterCard на сумму от $360 до $12 000. Чем выше лимит кредита, тем выше категория карты, которая будет предложена клиенту, - от Classic до Platina. Для ее оформления не требуются поручители: достаточно заполнить анкету и предоставить ее в любое отделение банка вместе с паспортом и вторым документом, удостоверяющим личность. Если же предъявить еще и справку 2-НДФЛ, то можно получить пониженную процентную ставку по кредиту и потенциально более высокий кредитный лимит. Кстати, помимо основной карты клиент получает на льготных условиях до трех дополнительных, в том числе на третье лицо.

Что немаловажно, клиенту достаточно придти в банк один раз, чтобы передать документы. Готовую кредитную карту ему доставит курьер банка. Все остальное он сможет делать самостоятельно, не выходя из офиса или квартиры: осуществлять переводы, снимать наличные, пополнять лимит и вновь брать кредит. Тем более что движение денежных средств очень легко контролировать: при подключении услуги "Альфа-Чек" абсолютно все операции будут сопровождаться SMS-сообщениями.

Пользоваться кредитными картами не только удобно, но и выгодно. Во-первых, они гарантируют значительные скидки у предприятий-партнеров Альфа-Банка: в магазинах, салонах красоты, ресторанах и т.д. Во-вторых, позволяют осуществлять бесплатные переводы денежных средств в другие города России, где есть офисы Альфа-Банка. В-третьих, некоторые категории карт предоставляют клиенту уникальную возможность: тратя деньги, одновременно их зарабатывать.

- Об этом хотелось бы узнать поподробнее.

- Оформив кредитную или дебетовую карту "Аeroflot-MasterCard-Альфа-Банк", вы становитесь участником программы "Аэрофлот-Бонус" и начинаете зарабатывать "мили", которые затем можно обменять на премиальный билет в любую точку мира либо улучшенный класс уже оплаченного полета, параллельно пользуясь спецпредложениями Аэрофлота и его партнеров.

При открытии карты вы автоматически получите 500-1000 приветственных миль. А затем деньги, которые вы будете тратить, расплачиваясь картой за самые обычные покупки - продукты, одежду, бытовую технику, будут вновь возвращаться к вам в виде бонусных миль: от одной до двух за каждые 30 рублей, в зависимости от номинала карты. Кроме того, мили будут начисляться вам за полеты Аэрофлотом и авиакомпаниями-членами альянса Sky Team. Если же до открытия карты вы уже являлись участником программы "Аэрофлот-Бонус", то старые мили будут учтены при выдаче банковской карты. Согласитесь, приятно, заработав мили на земле, совершить бесплатное авиапутешествие в страну вашей мечты!

Другое интересное предложение - карта "Альфа-Банк- Cosmopolitan - Visa", которая также может быть и дебетовой, и кредитной. Она дает право получать скидки до 30% в магазинах и салонах красоты, ресторанах и фитнес-клубах, туристических компаниях и отелях по всей России, которые участвуют в программе.

Безусловно, это не все кредитные предложения Альфа-Банка. За пределами материала остались специальные ипотечные продукты, автокредитование, потребительские программы... Подробности можно получить в офисах банка, по тел. 8-800-2-000-000 и на сайте alfabank.ru. Тем более что возможности клиентов банка растут с каждым днем, подтверждая, что Альфа-Банк - это действительно "Банк, который идет к людям".

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