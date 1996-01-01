Ставка - на новую технику

ОАО "Эворонский леспромхоз" - одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий Хабаровского края. Об истории создания и сегодняшней стратегии развития предприятия "ДК" рассказал генеральный директор Юрий Васильевич Чо Ен Кири.

Досье Компания "Флора" образована в 1990 году. За время своей работы вышла на первое место по объемам лесозаготовки и поставки лесоматериалов среди российских экспортеров Дальнего Востока, поставляющих продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В состав холдинга входят также ОАО "Горинский КЛПХ", ООО "Дуки", возникшее на обломках Амгуньского леспромхоза, и ЗАО "Амгунь" - новое, созданное с нуля предприятие. Недавно в состав холдинга вошло ещё одно лесозаготовительное предприятие Солнечного района - ООО "Монолит".

- Юрий Васильевич, расскажите о вашем предприятии?

- За 14 лет своего существования ОАО "Эворонский ЛПХ" заготовлено более 3 млн кубометров древесины. Предприятие было образована в июне 1993 года и с даты своей регистрации входит в структуру холдинга ЗАО "Флора".

Помимо лесозаготовительной деятельности руководство ЗАО "Флора" уделяет большое внимание глубокой переработке древесины как на имеющихся мощностях, так и прорабатывая с японскими партнерами крупный проект по строительству завода в г. Комсомольске-на-Амуре.

На всех предприятиях внедряются новые технологии с использованием современных машин и оборудования. Благодаря этому достигнута наивысшая производительность труда на лесозаготовках в Дальневосточном регионе, что в свою очередь обеспечивает высокую рентабельность производства. Общий объём заготовки по холдингу составляет около 1 млн кубометров круглого леса.

Что касается ОАО "Эворонский ЛПХ", то по итогам 2006 года мы поставили более 300 тыс. кубометров лесоматериалов. Лес заготавливается в Солнечном районе Хабаровского края. Отгрузка производится из двух населенных пунктов: п. Харпичан и п. Эворон. Основными потребителями нашей продукции являются японские и китайские торговые компании. По большинству показателей Эворонский леспромхоз является одним из ведущих лесозаготовительных предприятий Хабаровского края.

- Юрий Васильевич, повышение экспортных пошлин на необработанный лес повлияло на стратегию вашей работы?

- Конечно, но мы старались подготовиться к этому событию заблаговременно. Сейчас основная ставка предприятия делается на новую технику. С учетом реалий сегодняшнего дня, когда повышение экспортных пошлин на круглый лес сильно ударило по всем без исключения лесозаготовительным предприятиям Дальнего Востока, только так можно реально снизить себестоимость реализуемой продукции.

Технология заготовки древесины сильно изменилась со времени начала работы холдинга. Сегодня 100% древесины на нашем предприятии заготавливается механизированно. Это подразумевает не только ставшую столь популярной сортиментную заготовку с помощью колесных харвестеров и форвардеров по "скандинавской технологии", но и ныне возрождающуюся хлыстовую заготовку по "канадской технологии" с помощью гусеничных валочных машин и колесных скиддеров. Комбинирование данных технологий позволяет нам быть более мобильными и гибко подстраиваться под конкретные условия лесосеки и конъюнктуру лесного рынка.

Зная наш внутренний потенциал, мы имеем возможность наращивать дополнительные объёмы заготовки. Уже есть первый опыт работы в соседнем регионе - в Амурской области, и мы надеемся, что это только начало.

- Какой современной технике отдают предпочтение ваши специалисты?

- В качестве поставщика лесозаготовительного оборудования по хлыстовой (канадской) технологии нами был выбран наш старый партнер - дилер компании Катерпиллар на Дальнем Востоке ООО "Амур Машинери энд Сервисес". Наши компании связывают более 10 лет совместной работы. Первая партия новых бульдозеров CAT D6H была поставлена холдингу ЗАО "Флора" ещё в 1996 году. С тех пор мы наблюдали за опытом наших коллег и пришли к заключению, что приобретение любого оборудования всегда должно рассматриваться в комплексе: помимо зарекомендовавшего себя бренда, мы должны получать и весь сопутствующий сервисный пакет - обучение операторов и механиков, наличие запасных частей на складе дилера, грамотную и оперативную сервисную службу. Сегодня на нашем предприятии эксплуатируется порядка 15 единиц оборудования Катерпиллар.

Кроме этого, с учетом текущих расходов (ОАО "Эворонский ЛПХ" активно развивает собственную лесопереработку на своих производственных мощностях, строит дороги) нам очень важно предоставление хорошей финансовой схемы. Все это мы получаем в компании Амур Машинери энд Сервисес. Что в конечном счете в комплексе работает на развитие нашего предприятия.