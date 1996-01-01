Командировка или бизнес-путешествие?

Как оптимально организовать деловую поездку - обратиться в агентство или заняться этим самостоятельно? ДДГ публикует мнение генерального директора Агентства ПБС "Приморье Бизнес Сервис" Екатерины СИМАНЧУК.

Мир не стоит на месте. Все движется и изменяется. Так и в нашу страну приходят новые понятие, термины, услуги. Уже всем привычно слышать "Ok" вместо "хорошо" или пользоваться пластиковой картой вместо наличных денег, покупать товары и услуги в кредит, а не копить на нужную вещь годами. И все-таки разница между этими словами, понятиями и процессами существует. Как и разница между понятиями "командированный" и "ДЕЛОВОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК".

Командированный все делает сам. Сам бронирует гостиницу, сам заезжает в кассу за билетом, сам рассчитывается наличными, "щедро" выданными в бухгалтерии. Деловой путешественник - более всего прочего ценит свое время и не может позволить себе тратить его на решение бытовых проблем. Как поступает он, отправляясь в другой город? Уж точно не сидит у телефона, чтобы забронировать билет на самолет или номер в гостинице. Деловой путешественник обращается в агентство, профессионально занимающееся организацией деловых поездок.

При этом сегодня ему зачастую даже не надо платить за дополнительный сервис. Например, агентство ПБС "Приморье Бизнес Сервис" забронирует места в гостиницах по тем же ценам, как если бы Вы бронировали их самостоятельно через администратора гостиницы.

Два простых примера бронирования номера в гостинице:

Вариант 1: "Я сам"

Вы звоните в отель, где собираетесь жить. Свободных номеров нет. Просите подсказать, куда еще можно поселиться. Получаете телефон. Звоните. И так далее.

Можно искать гостиницу через Интернет, а потом опять "сидеть на телефоне" в поисках оптимального варианта. Но всегда ли безобидно бронирование через Интернет? К сожалению, новейшая информация о пункте назначения редко содержится в красочных брошюрах и на веб-сайтах. Нередко она бывает приукрашена картинками не типичных, а лучших номеров. И, конечно же, с ее помощью нельзя увязать особые пожелания и потребности клиента с конкретным местом, условиями размещения и бизнес-обслуживанием.

Большинство веб-сайтов не направляют клиента и не избавляют его от тех сомнений, которые могут возникнуть в процессе выбора и бронирования гостиницы и номера. На сайте поставщика потребителю могут предлагать услугу по очень выгодной, как может показаться на первый взгляд, цене. Но завтра эта цена может измениться, а, может, номера по этой цене и вовсе будут уже заняты.

Зато консультантам специализированного агентства, каким является ПБС "Приморье Бизнес Сервис", постоянно сотрудничающими с надежными поставщиками услуг, хорошо известны циклы продаж, пики сезонов и крайние сроки установления цен. Здесь личные рекомендации наших сотрудников, основанные на свежайшей информации о ситуации в пункте назначения, поистине бесценны.

В целях защиты прав потребителя в случае, если поставщик прекращает сотрудничество или Вы отказываетесь от поездки, могут быть применены правила о денежном возврате. Однако, если потребитель предпочел прямое бронирование через Интернет, эти законы о защите прав потребителей применяются не всегда, или не применяются вообще, тем более если поставщик находится в другой стране.

Наше агентство в спорных ситуациях с гостиницами и авиакомпаниями всегда будет отстаивать интересы клиента. И возьмет финансовое урегулирование на себя. И, конечно же, только консультанты могут подарить теплую улыбку, понимающий взгляд, дружеское рукопожатие. С нашими сотрудниками всегда приятно иметь дело!

Вариант 2: "Агентство"

Вы или Ваш секретарь звоните в агентство. Персональный менеджер принимает заявку и с учетом бюджета и пожеланий бронирует номер, авиабилет, организует бизнес-обслуживание. Что происходит за кадром - не важно. Главное, что Вам гарантирован результат. Вы сэкономили время и деньги.

Уже давно стало немодно ездить с большим количеством наличных в кармане, не говоря уже о том, что это рискованно. Но и не все отели принимают пластиковые карты, а также платежи через Интернет. Как быть, когда необходимо посетить несколько городов сразу или отправиться в длительную командировку? Агентство ПБС "Приморье Бизнес Сервис" может принять Ваши деньги в любом виде и расплатиться за Вас на всем протяжении Вашего маршрута. Причем постоянные клиенты агентства могут пользоваться всеми его услугами и в кредит.

И еще. Бухгалтер знает, как непросто списать расходы на прачечную, телефонные разговоры и посещение ночного клуба или ресторана. В отличие от гостиничного счета, где все эти детали будут подробно описаны, наше агентство выпишет единый счет с формулировкой: "за проживание", что позволит отнести все расходы на затраты и сохранить конфиденциальность.

Итак, организация поездки из рутины превращается в удовольствие. Звонок в агентство - и в четко назначенное время курьер доставит билет и информацию по бронированию по указанному вами адресу. В общем, не командировка, а самый что ни на есть business travel, полный комфорта и удовольствия.

Впечатляет? Тогда позвоните в ПБС "Приморье Бизнес Сервис".