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"Форум оставил благоприятные впечатления"
Исполнительный директор ООО "Дальневосточное Бюро Кредитных историй" - ОВК "ФК" Анна Александровна КАМБАРОВА:
- Очень порадовала общая организация форума, не говоря уже о проведении пленарного заседания и тематических круглых столов. Мероприятия были тщательно спланированы и насыщенны с содержательной точки зрения.
Исполнительная власть Хабаровского края, заручившись поддержкой федерального центра, действительно заставила обратить на себя внимание бизнеса, промышленников, представителей высшей школы. По итогам форума были прописаны положения программы развития ДВ региона через модернизацию стратегически важных отраслей экономики, вопросов социальной сферы и геополитики.
На форуме были представлены инвестиционные проекты, заслуживающие самого пристального внимания не только со стороны инвесторов, но и со стороны власти РФ. В процессе обсуждения за круглыми столами были озвучены новые формы получения инвестиций в рамках существующего законодательства. Бизнес-сообщество проявило повышенный интерес к научным разработкам, что вселяет надежду на взаимовыгодное практическое сотрудничество представителей научной сферы и капитала.
Очень приятно было видеть на Форуме представителей иностранных компаний, выступающих с инвестиционными предложениями. Отмечая возрастной состав участников, хочется надеяться, что в последующие годы на форуме увеличится общий процент молодежи. Кому, как не им, перенимать ценный опыт и участвовать в исполнении разработанных стратегических планов развития Дальневосточного региона. В целом же форум оставил о себе благоприятные впечатления.
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