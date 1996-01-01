Новый сезон - Новый СТС!

Этот канал с удовольствием смотрят домохозяйки и бизнесвумен, учителя, врачи и владельцы собственного бизнеса, дошколята и противоречивые подростки. Возможно, далеко не каждый из них скажет, что скрывается за аббревиатурой названия. Да это и неважно. СТС для них - это, прежде всего, мощный заряд позитивных эмоций. Яркий, узнаваемый, актуальный и ироничный телеканал отвечает их взглядам на жизнь, обладает светлой энергетикой и отличается отсутствием информационной "чернухи".

В сентябре на СТС начался новый сезон, в который канал вступил не просто видоизмененным, а кардинально обновленным. А поскольку во Владивостоке Сеть Телевизионных Станций представляет телеканал "СТС-Восход", которому, кстати, в сентябре исполняется 9 лет, корреспондент "ЗР" обратился к генеральному директору "СТС-Восход" Михаилу ОВСЯНКИНУ за комментариями.

- Михаил Евгеньевич, с чем "СТС-Восход" встречает свой очередной день рождения?

- С отличными рейтинговыми результатами и четким ощущением того, что предстоящий телесезон 2007-2008 будет для нас еще более успешным.

СТС никогда не боялся экспериментов, благодаря чему сегодня успешно конкурирует даже с федеральными каналами. И зрители канала давно привыкли к тому, что каждый год в сентябре канал видоизменяется. Но нынешний сентябрь уже продемонстрировал им совершенно новый СТС: новые программы, новые ведущие, новые сериалы. И, поверьте, это только начало. Впереди всех нас ждет немало новых открытий, которые позволят взглянуть на привычные, казалось бы, вещи другими глазами, под иным углом зрения.

- У вас очень интересная аудитория: от детей до топ-менеджеров...

- Действительно, зрителями СТС и "СТС-Восход", в частности, являются приморцы в возрасте от 6 до 54-х лет, но ядро аудитории составляют молодые успешные женщины и мужчины 25-40 лет. Маркетинговые данные подтверждаются аудиторией наших рекламодателей, среди которых абсолютно разные компании, представляющие широчайший спектр товаров - от детского питания до элитных автомобилей. Среди них немало тех, что идут с нами вместе все 9 лет существования канала. А также тех, кто продвигает свои продукты и услуги с момента своего образования на рынке.

- Каким образом развлекательному каналу удается привлекать внимание бизнес-аудитории?

- СТС позиционируется как приятный собеседник, с которым всегда можно и хочется откровенно общаться на самые разные темы, в том числе и довольно личные, получая ответы на волнующие тебя вопросы. А инструменты коммуникации могут быть разными. Так, например, СТС, едва ли не единственный в России, делает качественную развлекательную журналистику. В новом сезоне ежедневный тележурнал "Истории в деталях" продолжит свои эксклюзивные истории о новых звездных героях, Федор БОНДАРЧУК по-прежнему будет делиться свежими новостями кинематогрофа в "Кино в деталях", а научно-познавательный "Галилео" - интересными фактами из окружающего мира. Но будут и сюрпризы. Так, например, в эфир вернется любимая многими программа "Детали". Причем у Тины КАНДЕЛАКИ появятся блестящие соведущие: Рената ЛИТВИНОВА и Кирилл СЕРЕБРЯННИКОВ.

Отдельно хотелось бы сказать о сериалах. Это заблуждение, что их смотрят только скучающие домохозяйки. Прогрессивная, мыслящая аудитория тоже входит в число зрителей (хоть и не любит в этом признаваться). Конечно, речь идет не о банальных "мыльных операх", а о достойных продуктах. Например, о новом сериале СТС, обещающем стать настоящим событием, - "Тридцатилетние". Это микс из новых для России жанров - реалити-шоу и хроники личных записей. Герои сериала родились в СССР, но построили свою жизнь уже в новой России. Поскольку мир, в котором они живут, постоянно меняется, правила и нормы морали родителей не работают в новой реальности. И поколению современных тридцатилетних надо самим решать, что дозволено, а что нет. Самостоятельно определять новые стандарты отношений и нормы морали. Больше всего на свете они хотят быть свободными и счастливыми в этом современном, ежесекундно меняющемся мире. Как, впрочем, и наши зрители. Несмотря на то что сериал стартовал совсем недавно, у него есть все шансы стать лидером телесезона. Причина проста: поднимаемые в нем темы, очень актуальные и животрепещущие, задели людей за живое.

- Этим же подходом, по-видимому, объясняется и интерес к каналу со стороны молодежной аудитории, которая обычно отдает предпочтение компьютеру и Интернету. Третий сезон невероятно успешного сериала "Кадетство", предшествующий ему сериал "Операция "Цвет нации", не просто занимательные истории из жизни подростков, но и повод задуматься над серьезными вопросами: что такое настоящая мужская дружба, патриотизм?

- Да, именно так. СТС поднимает проблемы, которые действительно волнует его зрителей, в том числе и подростков. Глубоко ошибаются те, кто думает, что у современной молодежи исключительно поверхностное отношение к жизни. Подростки готовы говорить на самые серьезные темы. Надо только вовлечь их в этот диалог.

Так, "Кадетство" показывает непростой процесс превращения наивных юношей в настоящих мужчин. Кстати, за работу над сериалом и заслуги в деле воспитания подрастающего поколения продюсеру Вячеславу МУРУГОВУ присвоили очередное воинское звание майора. Кроме того, в новом сезоне вышел сериал "Школа № 1", затрагивающий тему разного социального круга сверстников, оказавшихся на одной территории. Дети переживают проблемы, характерные и для взрослой жизни, но в силу возраста это происходит гораздо острее и драматичнее. А поскольку эти сериалы смотрят всей семьей, они помогают родителям и детям услышать и понять друг друга.

- Если не ошибаюсь, именно СТС открыл российскому зрителю ситкомы. Что новенького будет в этом сезоне?

- С 3 сентября зрители уже начали наблюдать за веселыми приключениями брошенного мужа, воспитывающего пятерых разновозрастных дочерей ("Папины дочки"). Среди других новинок - ситкомы "Шаг за шагом" и "Дом кувырком", продолжающие традицию ироничного, но неравнодушного взгляда на понятные всем житейские проблемы и призывающие смотреть на жизнь с улыбкой...

Кстати, наших зрителей, - и больших, и маленьких, - ждет немало лучших зарубежных сериалов: "Танцы под звездами" (дебют младшей сестры Пенелопы КРУЗ), волшебная сказка "Джинн дома", мультипликационный сериал "Чародейки"...

- Новый проект "СТС зажигает Суперзвезду!" - попытка конкурировать с "Фабрикой звезд"?

- Вовсе нет. Это принципиально новый и к тому же ироничный взгляд на всё происходящее на сцене и за сценой. И, безусловно, отличный шанс для наших талантливых зрителей заявить о себе на всю страну. Для того чтобы доказать скептикам, что не все в этой жизни продается и покупается, в августе СТС провел открытый кастинг в разных уголках России, который, как лакмусовая бумажка, показал, что истинно одаренным людям не нужна ни фонограмма, ни подтанцовка, ни бэк-вокал.

В жюри, возглавляемое Яной РУДКОВСКОЙ, вошли очень компетентные эксперты: Александр Роднянский, Сергей Кальварский, Лина АРИФУЛИНА. Проект отличает западный подход: западные аранжировщики, западные авторы. Финалистам "выпишут" из Англии профессионального хореографа и обеспечат роскошные саундтреки, специально для них проведут интереснейшие мастер-классы. Победителя ждет обучение вокалу в Лондоне, запись англоязычного альбома и серьезный контракт с продюсером. Проект завершится в конце декабря, а пока участие в нем может принять каждый.

- Что еще интересного появится на канале?

- Это будут диаметрально разные продукты и форматы. Например, довольно неожиданное для СТС реалити-шоу "Звонок", которое пользуется невероятной популярностью в мире, а теперь добралось и до России. Кроме того, среди новых проектов - шоу "Верните маму", в котором отцы, имеющие детей в возрасте от одного до семи лет, учатся воспитывать собственных отпрысков без какой бы то ни было помощи супруги, программа с Маратом КА "Сделайте это красиво", позволяющая каждому зрителю открыть в себе талант художника и декоратора, шоу "Умнее ли ты пятиклассника?", обращающее внимание на сложность школьной программы даже для выпускников вузов и родителей. Из юмористических новинок - "Очень русское ТВ" с Вадимом ГАЛЫГИНЫМ о курьезах современного телевидения.

Кстати, изменения коснулись и уже полюбившихся зрителям программ. Так, например, главная задача шоу "Снимите это немедленно", у которого появились новые ведущие, не только изменить внешний облик героинь, но и докопаться до причин, по которым они перестали обращать на себя внимание, а устранив их, обрисовать радужные перспективы на будущее.

- Зрители канала привыкли к тому, что каждый вечер СТС представляет лучшее мировое кино.

- И эта традиция обязательно продолжится. Сохранив самое лучшее из прежних сезонов, канал пополнил свой актив ярким созвездием премьер и новых лиц, призванных вдохнуть новую жизнь в один из самых ярких брендов телевизионного пространства современной России и Восточной Европы - СТС.