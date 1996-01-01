"Анютинские дачи" возрождают традиции

Конкурс проводился с 18 июля по 25 августа Группой компаний "Эскадра", его задачей было выбрать самое оригинальное и запоминающееся название для будущего загородного комплекса, который планируется возводить в районе станции "Садгород" на территории бывшей турбазы "Тихий океан". В комиссию конкурса вошли топ-менеджеры, а также крупные клиенты ГК "Эскадра".

Победителем была признана жительница Владивостока Дарья АКИМЕНКО, которая не только придумала лучшее название, но и приняла в конкурсе наиболее активное участие, прислав около 60 вариантов. Лучшим для будущего коттеджного поселка было признано название Загородный комплекс "Анютинские дачи". Экспертная оценка показала, что оно оригинально, благозвучно, легко произносится и запоминается, вызывает положительные ассоциации. Всего на конкурс было представлено более 1000 названий. Группа компаний "Эскадра" благодарит всех конкурсантов за профессиональный подход и активное участие в конкурсе. Победителю Дарье Акименко был вручен приз - современный ноутбук.

Отличное местоположение и благоприятный микроклимат Садгорода всегда привлекали большое количество отдыхающих. В начале XX века на месте будущего загородного комплекса располагался Анютинский дачный район, где проживали обеспеченные граждане. В начале XXI века Группа компаний "Эскадра" возрождает лучшие традиции загородной жизни и предоставляет возможность приобрести коттедж в одном из самых экологически чистых районов пригорода Владивостока, на территории комплекса с развитой инфраструктурой, прогрессивной архитектурной стилистикой, единым социальным слоем жителей. Комплекс будет включать в себя две связанные между собой территории - территорию индивидуальных домов и зону отдыха.

В зоне отдыха запланирована развитая инфраструктура: продуктовый мини-маркет, ресторан, бильярдный клуб, кинотеатр, теннисный корт, площадка для бадминтона, бассейн, SPA-салон, фито-бар, сауна, тренажерный зал, гостевая парковка. Территория домов, в свою очередь, будет состоять из двух частей: первая - 22 коттеджа площадью 250 - 500 кв.м. с участками от 15 до 20 соток, вторая - 156 коттеджей площадью 200 - 220 кв.м с участками от 4 до 8 соток. При строительстве будет использована монолитно-каркасная технология с внешними стенами из кирпича.

Загородный комплекс "Анютинские дачи" будет круглосуточно охраняться, поэтому его жителям не придется волноваться за безопасность свою и своих детей. Стоимость домов не превысит стоимости больших квартир в городе.

За дополнительной информацией о загородном комплексе "Анютинские дачи" обращайтесь по телефонам: (4232) 700-444, 700-333.