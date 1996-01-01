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Эффективные технологии розничной торговли во Владивостоке
26 сентября в отеле "Хендэ" во Владивостоке представители "Сервис Плюс АРТ" - одной из ведущих российских компаний в области комплексного оснащения и организации бизнес-процессов в розничной торговле проведут конференцию "Эффективные технологии в розничной торговле".
Местом проведения выездной конференции компании "Сервис Плюс АРТ" город Владивосток был выбран не случайно. На протяжении последних лет Дальневосточный регион входит в десятку российских регионов по объему розничного товарооборота на душу населения.
В ходе конференции представители компании "Сервис Плюс АРТ" проведут мастер-классы и выступят с докладами перед представителями различных торговых компаний, а также управляющих ресторанов и представителей IT-сервиса. Докладчики расскажут аудитории о новых продуктах, решениях, технологиях в розничной торговле, о передовых технологиях в считывании штрихкодов, а также о новинках в весовом оборудовании DIGI.
Участие в конференции бесплатное.
Дополнительную информацию о семинаре можно получить по телефону: (4232) 33-87-22.
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