Русский Стандарт: жизнь без комиссий!

Финансовые услуги развиваются в нашей стране стремительными темпами, уровень сервиса и качество банковских продуктов уже давно приблизили нас к Европе. С 1 июля многие банки стали осведомлять своих клиентов об эффективной ставке по кредитам, а недавно Банк Русский Стандарт первым среди российских банков отказался от комиссий по всем видам кредитов.

Уже с 15 августа этого года Банк прекратил взимать ежемесячные комиссии за расчетное обслуживание и комиссии за досрочное погашение по всем видам вновь выдаваемых потребительских кредитов. Начиная с этого дня клиенты Банка могут пользоваться кредитными продуктами на новых, более выгодных условиях.

Не забыл Банк и о клиентах, с которыми уже заключены договоры. Для них также улучшены условия кредитования. В рамках всех кредитных договоров, заключенных до 15 августа 2007 г., Банк прекращает взимание вышеуказанных комиссий и плат начиная с 30 августа 2007 г. (не взимаются комиссии и платы, подлежащие уплате клиентами позднее 30 августа 2007 г.).

При этом самим клиентам даже не нужно предпринимать никаких действий - все необходимые изменения в Тарифы уже внесены! В результате прекращения взимания комиссии за расчетное обслуживание ежемесячный платеж в рамках договоров потребительского кредитования уменьшается ровно на сумму этой комиссии. Уже с 30 августа каждый клиент может узнать размер уменьшенного ежемесячного платежа, обратившись в круглосуточный Справочно-иформационный центр Банка или любое отделение Банка.

Изменения затронули все действующие продукты Банка. По банковским картам отменена не только комиссия за обслуживание счета, но и комиссия за снятие наличных в банкоматах Банка. Более того, Банк Русский Стандарт завершил перевод всех держателей кредитных карт "Русский Стандарт", выпущенных до 1 апреля 2007 года, на новый, более выгодный тарифный план, предусматривающий возможность использования льготного периода погашения кредита, сниженные ставки на покупки и не содержащий ежемесячных комиссий и плат.

Теперь клиенты Банка смогут существенно экономить и на обслуживании кредитов. Внесение клиентами денежных средств на свои счета в кассах Банка осуществляется без каких-либо ограничений и без взимания комиссий.

Прекращение взимания ежемесячной платы за обслуживание счета не распространяется на ранее начисленные платы и не требует пересчета задолженности по кредиту и выплаченных сумм. Подробную информацию по изменениям тарифов Банка Русский Стандарт можно узнать в справочно-информационном центре, по телефону 8-800-200-6-200, в отделениях или на сайте банка www.bank.rs.ru.

ЗАО "Банк Русский Стандарт", генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно.

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