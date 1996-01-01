www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Русский Стандарт: жизнь без комиссий!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Финансовые услуги развиваются в нашей стране стремительными темпами, уровень сервиса и качество банковских продуктов уже давно приблизили нас к Европе. С 1 июля многие банки стали осведомлять своих клиентов об эффективной ставке по кредитам, а недавно Банк Русский Стандарт первым среди российских банков отказался от комиссий по всем видам кредитов.

Уже с 15 августа этого года Банк прекратил взимать ежемесячные комиссии за расчетное обслуживание и комиссии за досрочное погашение по всем видам вновь выдаваемых потребительских кредитов. Начиная с этого дня клиенты Банка могут пользоваться кредитными продуктами на новых, более выгодных условиях.

Не забыл Банк и о клиентах, с которыми уже заключены договоры. Для них также улучшены условия кредитования. В рамках всех кредитных договоров, заключенных до 15 августа 2007 г., Банк прекращает взимание вышеуказанных комиссий и плат начиная с 30 августа 2007 г. (не взимаются комиссии и платы, подлежащие уплате клиентами позднее 30 августа 2007 г.).

При этом самим клиентам даже не нужно предпринимать никаких действий - все необходимые изменения в Тарифы уже внесены! В результате прекращения взимания комиссии за расчетное обслуживание ежемесячный платеж в рамках договоров потребительского кредитования уменьшается ровно на сумму этой комиссии. Уже с 30 августа каждый клиент может узнать размер уменьшенного ежемесячного платежа, обратившись в круглосуточный Справочно-иформационный центр Банка или любое отделение Банка.

Изменения затронули все действующие продукты Банка. По банковским картам отменена не только комиссия за обслуживание счета, но и комиссия за снятие наличных в банкоматах Банка. Более того, Банк Русский Стандарт завершил перевод всех держателей кредитных карт "Русский Стандарт", выпущенных до 1 апреля 2007 года, на новый, более выгодный тарифный план, предусматривающий возможность использования льготного периода погашения кредита, сниженные ставки на покупки и не содержащий ежемесячных комиссий и плат.

Теперь клиенты Банка смогут существенно экономить и на обслуживании кредитов. Внесение клиентами денежных средств на свои счета в кассах Банка осуществляется без каких-либо ограничений и без взимания комиссий.

Прекращение взимания ежемесячной платы за обслуживание счета не распространяется на ранее начисленные платы и не требует пересчета задолженности по кредиту и выплаченных сумм. Подробную информацию по изменениям тарифов Банка Русский Стандарт можно узнать в справочно-информационном центре, по телефону 8-800-200-6-200, в отделениях или на сайте банка www.bank.rs.ru.

ЗАО "Банк Русский Стандарт", генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно.

На правах рекламы.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru