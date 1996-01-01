На вопросы отвечают и заявки принимают

Летом этого года начал свою работу Центр кредитования населения акционерного коммерческого банка "Приморье".

За небольшой срок Центр зарекомендовал себя как ценный советник среди населения по вопросам кредитных продуктов одного из крупнейших приморских банков. Любой клиент, интересующийся кредитованием, будь то кредит на машину, квартиру или на другие крупные и серьезные приобретения, может здесь найти ответ на волнующие его вопросы.

Консультанты банка "Приморье" с готовностью отвечают на все запросы посетителей как лично, так и по телефону. Расположенный в центре Владивостока, на ул. Светланской, 43, Центр кредитования населения банка "Приморье" пользуется популярностью у жителей краевой столицы. Индивидуальный подход, внимание компетентных специалистов к потребностям каждого клиента помогут найти оптимальное решение, подобрать необходимую кредитную программу. Будущему заемщику предоставят полный перечень необходимых документов, при этом консультанты покажут, как правильно заполнить необходимые бланки.

Центр кредитования населения Банка "Приморье" располагается по адресу: ул.Светланская, 43 ("Дом книги", 2-й этаж). Часы работы Центра: c 9.00 до 19.00 в будни и с 9.00 до 17.00 в субботу. Телефон Центра кредитования населения: 206-155. Подробно о продуктах Банка "Приморье" на www.primbank.ru