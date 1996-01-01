"Справедливость - синоним совести"

Приглашенный на "Фабрику звезд-7" Валерий ЗОЛОТУХИН прочел ученикам краткий курс "Декламация". А потом дуэтом с Анастасией ПРИХОДЬКО спел песню из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", да еще и станцевал в телеэфире.

Публика отреагировала на их выступление по-разному. Кто-то возмутился: "Как он может, ведь недавно похоронил сына!", кто-то просто пожал плечами, и только самые близкие понимали, что выход на сцену необходим был Валерию Сергеевичу как воздух. Чтобы не "застрять" в страшной беде, ведь нет ничего страшнее, чем хоронить своих детей...

- Валерий Сергеевич, как вы попали на "Фабрику звезд-7"?

- Организаторы попросили меня дать фабрикантам несколько уроков художественного чтения. Я подумал, почему бы нет? Из всех своих творческих планов я выпал, потому что в мае сломал ногу и оказался в больнице, а в начале июля не стало Сережи, и это такая наша с Тамарой беда, такое горе... Но ведь жизнь продолжается. Критика, конечно, смешала меня с грязью, мол, мечет бисер перед свиньями. Это меня оскорбило. Я шел к молодым людям - это же наши дети, наше будущее, и если можно заложить в них что-то жизнеутверждающее - это надо делать. Ведь это важно - дать правильные ориентиры в начале жизненного пути. Нравственные. Я начал мастер-класс с цитаты из Евангелия от Иоанна, прочел часть Нобелевской речи Бродского, подарил каждому по книжке воспоминаний о ВЫСОЦКОМ. Конечно, времени было мало, но я приоткрыл фабрикантам дверь в театральный мир, и кто готов - тот войдет. А потом мне предложили спеть песню из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Пока суть да дело, звукорежиссеры записали минус, включили музыку, и я с перепугу как гаркнул!.. Короче говоря, записали мы фонограмму.

- Оттанцовывали вы с Настей ПРИХОДЬКО под нее будь здоров! Про больную ногу забылось само собой?

- Нога и тогда болела, и сейчас я еще ее долечиваю. Но у меня большой опыт работы "на одной ноге" (7-летним мальчиком Валерий Золотухин оказался прикованным к постели из-за остеомиелита правой ноги, и хромота осталась на всю жизнь. - Прим. ред.). Больная нога как бы "колобродит", а держится все на здоровой. ...Того, что вытворял на сцене, я действительно от себя не ожидал! Когда старый козел начинает взбрыкивать, это выглядит смешно. Но человек так устроен, что его отчаяние принимает иногда самые непредсказуемые формы. Вот и мое отчаяние вырвалось на свободу именно так. А когда я отплясал и сел в машину, со мной началась истерика, я рыдал безумно: "Господи, что я сделал! Сережи нет, а я вот такую дребедень откалываю..." Но спасаться-то как-то надо, иначе можно сойти с ума. Сережу не вернешь, и что мне теперь делать... (На глазах Золотухина - слезы.) Всех собак вешают на меня, я получаю страшные письма, пишут: "Мальчик ушел за грехи твои". Это все ерунда полная, Сережу я очень любил и всегда выделял, но я не снимаю с себя вины...

- Что и кто поддерживает вас в трудные минуты?

- Молитва. Близкие люди. Коллеги по цеху. После "Фабрики" мне позвонил Валентин ГАФТ и просто прокричал в трубку: "Колоссально, старик! Ты в своей жизни подвиг совершил - пришел к этим грузинам в дом терпимости и прочитал им Бродского!" Дуэт понравился и младшему моему сыну, Ваньке. И даже его бабушке, матери Ирины ЛИНДТ, а она очень суровый музыкальный критик. Они с Ваней прислали эсэмэску, что это было здорово. Ванька, правда (а он знает все мои песни), пристал к бабушке: "А зачем тетя вместе с папой поет?"

- Кроме "Фабрики" сейчас активно обсуждают и вашу общественную деятельность. Почему вы пошли в политику?

- С политикой я так или иначе всегда был бок о бок. И партию "Справедливая Россия" выбрал сознательно. Ее, и никакую другую. Дело в том, что проблемы, которые берется решать партия, меня давно и всерьез волнуют. Те же проблемы пенсионеров. Пенсионеры ведь сами не могут за себя постоять. Когда я шесть лет назад получил пенсионное удостоверение и узнал, какая пенсия мне начислена, я шел по театру и плакал. Шестьсот девяносто один рубль... Разве это справедливо? А сколько народных артистов умирают в нищете! Но народный ты или нет, все старики должны жить достойно. И молодежь тоже. У юности должна быть возможность и образование получить, и жилье доступное, как иначе жить молодым семьям? Программа партии мне близка и ясна, совесть моя чиста, к людям я выйду. Никто не может сказать, что Золотухина, мол, купили. Это политика какого-то можно купить-продать.

- Со стороны этот ваш шаг кажется внезапным...

- Это только со стороны. Мало кто знает, что с Сергеем МИРОНОВЫМ я познакомился во время Шукшинских чтений несколько лет назад. Тогда о партии "Справедливая Россия" и речи еще не шло. И как политик, и как человек он мне очень понравился, мы с ним разговорились надолго. И потом много о чем я передумал на больничной койке за долгих два месяца... Амбиций у меня нет никаких, "я спокоен в смертельном бою" (смеется).

Лично для меня в партии "Справедливая Россия" политика - в том смысле, к какому привыкло большинство россиян: подковерная возня, пиар, битва за рейтинги, - отсутствует. Для меня главное - слово "справедливость". А оно для русских людей синоним слова "совесть". Поступать по совести, по справедливости - неписаные заповеди, которыми россияне живут наперекор порой царям-батюшкам и указам сверху. Может, именно поэтому мы все и живы.

- Валерий Сергеевич, у вас есть самая заветная мечта?

- Из глобальных? Победить на выборах (смеется). Это шутка, конечно. Мечтаю о благополучии в стране. О спокойствии и уверенности в завтрашнем дне для стариков. Об обустроенности молодежи.

И готов многое для этого сделать, ведь моему Ваньке жить в этой стране! А еще у меня есть мечта, связанная с родиной - я очень хочу построить на Алтае детский театр, чтобы маленькие люди могли приходить в него как в храм искусства - ведь это важно и для воспитания вкуса, и для воспитания нравственности.