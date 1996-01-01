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ПФР ответит на все вопросы по "письмам счастья"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Что делать, если вы не получили информационное письмо из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии своего индивидуального счета? Куда следует обратиться за уточнением информации и как распорядиться своими взносами на накопительную часть будущей пенсии?

На эти и другие вопросы, касающиеся обязательного пенсионного страхования граждан, вы сможете получить ответы, позвонив 13 сентября 2007 года с 10 до 16 часов в краевое Отделение Пенсионного фонда РФ по телефону "горячей линии" (4232) 49-86-00.

Досье

1 сентября 2007 г. завершился I этап информирования застрахованных лиц 1967 г. и моложе о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета за 2006 г. Молодое поколение при перечислении взносов на накопительную часть трудовой пенсии сможет сделать самостоятельный выбор о вложении этих средств с целью их прироста: либо в негосударственную управляющую компанию, либо в негосударственный пенсионный фонд, либо может принять решение оставить эти взносы в государственной управляющей компании. Этот выбор необходимо сделать до 31 декабря этого года.

750 тыс. "писем счастья" было доставлено в этом году работающим гражданам Приморского края. Но 90 тыс. писем не дошли до своих адресатов и возвращены почтовыми отделениями в территориальные органы Пенсионного фонда, где они будут храниться до 31 декабря 2007 г.

Специалисты Пенсионного фонда разъясняют, что "письма счастья" содержат информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, о суммах страховых взносов, уплаченных работодателями в Пенсионный фонд для исчисления размеров будущей пенсии. Эта важная информация для каждого работающего гражданина необходима прежде всего для контроля за поступлением страховых взносов на индивидуальный лицевой счет.

Помните: ваша пенсия начинается сегодня!

Во всех городах и районах края также будут работать "горячие телефоны".

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