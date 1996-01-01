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Олимпийская "Славда"
Пекинская олимпиада уже не за горами. Те, кто бывал в столице Китая, знают, что проведение Олимпийских игр для китайцев - своеобразный национальный проект. Однако не только китайская нация готовится к будущему спортивному празднику. Группа компаний "Славда" решила участвовать в тестах Олимпийского комитета России, который сегодня ищет продукцию, которая поможет нашим спортсменам одержать будущие победы.
"Участие в подобном отборе для нас очень важно, - рассказывает генеральный директор управляющей компании "Славда" Павел СЕРЕБРЯКОВ. - Это своеобразная проверка качества продукции. Тестируют продукты лучшие специалисты по сертификации, профессиональные дегустаторы, тренеры, спортсмены. Изучается все составляющие: органолептика, химический состав, дизайн и внешний вид продукции".
То, что вода "Славда" давно стала эталоном качества в Приморском крае и на Дальнем Востоке, знают многие потребители этой продукции. Но недавно это признали и в Москве. Так, на имя руководства УК "Славда" пришло официальное письмо из Олимпийского комитета. В нем говорится: "Главное управление по обеспечению участия в олимпийских играх выражает благодарность компании за заботу о спортсменах сборных команд России и поставку ассортимента минеральной воды "Славда" для оценки ее свойств. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института провели оценку качества свойств и особенностей воды. По ее итогам управление будет рекомендовать сборным командам России включить в рацион питания спортсменов минеральные воды, выпускаемые вашей организацией, для регулирования водно-солевого баланса в организме спортсменов при подготовке к играм Олимпиады 2008 г. в Пекине".
Признание олимпийского комитета стало для компании наградой за долгие годы работы. Основной игрок на рынке минеральной воды в Приморском крае постоянно совершенствовал технологии производства и контроль качества. Еще в 2002 г. на заводах компании было проведено техническое переоснащение. Ведь компании, занимающиеся производством минеральной воды, должны иметь не только артезианские скважины, откуда берется сырье, ни и современные линии по розливу воды.
Сегодня группа компаний "Славда" - одно из первых пищевых производств, кто начал сертифицировать производство по мировым стандартам. Технологи компании не раз ездили перенимать опыт у зарубежных коллег.
"Для нас и для потребителей нашей продукции вода, которую производит группа компаний, всегда связана со здоровым образом жизни, - утверждает Павел Серебряков, - поэтому компания запустила несколько новых проектов, связанных со спортом".
Так, с апреля группа компаний "Славда" и баскетбольный клуб "Спартак-Приморье" представили вниманию потребителей воду "Славда-Спорт". Это неслучайно. Дружба "Спартака" и "Славды" имеет многолетнюю добрую историю, и таким необычным образом альянс спорта и бизнеса воплотился в новый бренд. Это первый подобный опыт в ДВФО. Лицом нового продукта стал защитник команды красно-белых Евгений ПОЛИЩУК. Второе известное имя в мире приморского спорта - это нападающий футбольного клуба "Луч-Энергия" Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ. Он также стал лицом воды "Славда", причем, как утверждает известный футболист, он сам активный потребитель минеральной продукции от "Славды".
Отношение к спорту руководителей компании не просто увлечение. Это идеология, перемещенная в бизнес. "Надеемся, что наша вода поможет олимпийцам выиграть на соревнованиях золотые медали. Хотя уверен, что любая награда олимпиады - это уже результат, - говорит Павел Серебряков. - Лично я всегда болею за наших спортсменов, потому что пропаганда спорта и здорового образа жизни - это будущее нашей нации. Наша страна заслужила проведение Олимпиады в Сочи, и это показатель отношения людей к спорту. Я болел за Сочи, когда шло голосование. Мы будем болеть и за нашу сборную. Уверен, что ребята достойно защитят честь страны в Пекине".
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