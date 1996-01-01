MSC - шаг в будущее

Одна из главных тем предстоящего съезда рыбаков - это сертификация промысла и рыбопродукции. Без нее российским компаниям будет невозможно интегрироваться в международный рынок. Ведь страны, которые занимают лидирующее положение в области добычи морских биоресурсов, понимают, что истощение сырьевой базы морских биологических ресурсов - проблема, от которой рыбный бизнес может пострадать уже в ближайшие 10-15 лет.

Данная проблема актуальна и для российских рыбаков. Ведь сегодня количество районов Мирового океана, способных поддерживать интенсивное рыболовство, ограничено. Большинство из них находятся в экономических зонах тех или иных государств, или же рыболовство в них регулируется региональными конвенциями. На немногих акваториях, которые еще свободны, толкутся десятки, а то и сотни судов разных государств (Япония, Корея, Тайвань и др.), и, как следствие, рыбные запасы в этих районах изрядно истощены.

При этом спрос на рыбопродукцию во всем мире увеличивается. Потребитель с каждым годом начинает употреблять все больше рыбы. А мировые уловы на этом фоне постоянно сокращаются (по данным ФАО конца 1980-х годов, уловы снижаются примерно на 700 тыс. тонн в год). На Дальнем Востоке первыми об этом задумались компании, входящие в ассоциацию добытчиков минтая. Созданная более года назад общественная организация объединила 25 крупнейших компаний, специализирующихся на промысле минтая.

"Мы все помним, что еще в 80-е г. минтай для советских рыбаков считался сорной рыбой. Его вылавливали миллионами тонн, и никто не думал, что уже через 15 лет минтаевое изобилие кончится. Поэтому наша общественная организация предлагает стратегическое решение сырьевой проблемы. Необходимо обеспечить в Охотском море устойчивое рыболовство, - рассказывает исполнительный директор Ассоциации Александр ТАШКИН. - Устойчивое рыболовство - это перспективный, долговременный бизнес, позволяющий с надеждой смотреть в будущее, вкладывать деньги в строительство новых судов, перерабатывающие мощности и кадры. Будущее должно принадлежать компаниям, вкладывающим деньги в воспроизводство, глубокую переработку рыбы".

Чтобы этого достичь, члены ассоциации приняли решение сертифицироваться по системе "Экологической сертификации морского рыболовства" (стандарты так называемого Морского попечительского совета. Совет был создан в 1997 году Всемирным фондом дикой природы (WWF) и крупнейшим покупателем мороженой рыбопродукции - компанией Unilever. Целью сертификации является совершенствование управления биологическими ресурсами и внедрение принципов устойчивого рыболовства, а также - пропаганда экологически ответственного бизнеса среди потребителей и косвенное обеспечение механизмов его поддержки.

"Если российские рыбопромышленники задумаются об освоении западного рынка с нашими продуктами из горбуши, кижуча, чавычи, нерки, сайры, трески, минтая, то им нужно соответствовать определенным критериям, - уверен президент Ассоциации Игорь ЕВТУШОК. - Один из критериев - это сертификация, так как сертифицированная продукция распространяется через сети крупных импортеров, а также супермаркетов и ресторанов в Западной Европе, Австралии, Северной и Латинской Америке. Российским же рыбопромышленникам необходимо внимательнее приглядеться к этим рынкам, потому что они в долгосрочной перспективе более выгодны, чем рынки Южной Кореи и Китая. Помимо этого, процессы, зарождающиеся на рынках экономически развитых стран, со временем распространяются и на развивающиеся рынки Азии и России. С ростом благосостояния и экологического сознания покупатели неминуемо становятся разборчивее. Пройдет еще совсем немного лет, и рынки стран с платежеспособным населением окажутся труднодоступными для российских фирм. Например, Япония уже принимает все более строгие меры контроля за импортируемой рыбо- и морепродукцией. Сейчас там идет процесс сертификации краба-стригуна. А европейские страны заинтересованы в филе минтая и трески. Конечно, пока большая часть компаний продает свою рыбу в Китай и Корею, но думаю, что в ближайшие годы и российские предприятия станут производить филе и выходить на рынки европейский стран".

Его слова совпадают с позицией иностранных компаний, закупающих рыбу в России. Так, выступая на прошлом съезде, президент компании "Юнилевер" (крупнейшая оптовая фирма на рынке рыбопродукции) господин БОКИШ в своем докладе заявил, что их компания приобретает только ту продукцию, которая поймана согласно правилам устойчивого рыболовства. Также он призывал рыбаков к сертификации, мотивируя тем, что "Юнилевер" готов покупать в России больше минтая, если он будет ловиться по правилам. "Думаю, сиюминутные проблемы рыбаков мешают им пока понять и оценить преимущества сертификации, ведь стабильность в рыбохозяйственной отрасли только начинает зарождаться. Сегодня по-прежнему стоит вопрос: как выжить. Однако нас радует, что Ассоциация рыбаков сама заговорила о том, что браконьеры подрывают им рынок, демпингуя, обрушивая цены. Сегодня рыбаки сами выступают за прозрачность рынка, за его легальность. Так что сертификация - это шаг в сторону легализации рыбного бизнеса, это действенный рыночный механизм", - заявил бизнесмен.

Но пока первыми стремятся к сертификации не перерабатывающие предприятия, а добывающие компании. Как рассказывает Александр Ташкин, в программе сертификации по системе MSC могут участвовать любые рыболовецкие предприятия независимо от масштабов их деятельности, способа лова, местонахождения и т.п. За ответственный подход к эксплуатации морских биоресурсов Морской попечительский совет дает право предприятию-производителю помечать продукцию эмблемой MSC, которая свидетельствует о соответствии данной продукции экологическим стандартам добычи и переработки. Маркировка дает покупателю возможность поддерживать воспроизводство рыбных запасов путем выбора сертифицированной продукции. MSC - это знак высокой степени защиты, который поможет сохранить свое имя на рынке, уже освоенном, и завоевать прочные позиции на новом, в основном высокоразвитых стран. Помимо этого, сертифицированная продукция стоит дороже, что позволяет получать больший доход на единицу товара.

Сертифицировать можно как промысловые популяции, так и районы лова. Однако сначала международный орган (MSC) и сертификационное агентство (предварительно аккредитованное MSC) определяют конкретный перечень оцениваемых аспектов. В частности, элементы системы управления промыслом, технику и технологию ведения промысла и переработки и т.п. В основе лежат принципы и критерии экологически ответственного рыболовства.

Процесс сертификации начинается с подачи заказчиком заявления в сертификационное агентство. Заказчиком могут быть, например, правительственные организации, советы по рыбной промышленности, перерабатывающие предприятия и ассоциации рыбопромышленников и общественные организации. Однако по факту на Дальнем Востоке только ассоциация добытчиков минтая вплотную занимается данным вопросом, так как специализированных агентств, оказывающих услуги по сертификации промысла, нет.

В рамках этой работы руководители ассоциации добытчиков минтая выбрали в качестве партнера руководителя сертификационного проекта "ТАВЕЛ Сертификейшн" Стива ДЕВИТА. Комментируя сотрудничество с дальневосточными рыбаками, канадский эксперт отметил: "Рыба и морепродукты важны для миллионов людей во всем мире. Проблема состоит в том, что наши океаны подвергаются серьезному перелову биологических ресурсов. Если не будут приняты необходимые меры - некоторые из наших любимых и ценных видов рыбы могут исчезнуть с прилавков магазинов. И речь идет не только о проблеме нашего ужина - проблема перелова затрагивает интересы целой рыбной отрасли, а также морскую природную среду во всем мире. Мы рады, что дальневосточные рыбаки проявили инициативу и стали работать в этом направлении. Планируется, что пока мы сертифицируем ассоциацию, затем можно будет говорить о сертификации отдельных предприятий.

Многие российские компании не совсем понимают смысл этой сертификации. Отчет о предварительной оценке будет четко указывать те области, которые вызывают определенное беспокойство с точки зрения их соответствия принципам и критериям Морского попечительского совета. Отчет сам по себе и последующее его обсуждение позволят компаниям, желающим пройти сертификацию, выработать логический подход к пониманию прозрачности процесса полной оценки и проведению необходимых консультаций с акционерами.

Морской попечительский совет оценивает воздействие, которое оказывает рыбный промысел членов Ассоциации добытчиков минтая на состояние экосистемы и нецелевые популяции. Таким образом, MSC определяет, как члены Ассоциации решают вопросы по поддержанию экосистемы в продуктивном, функциональном и разнообразном состоянии; минимизируют ли воздействия промысла (промыслового вооружения) на среду обитания, как оценивают мероприятия, которые обеспечивают восстановление любых угнетенных или подорванных нецелевых промысловых скоплений или экосистем, пришедших в упадок".

После того как рыболовецкое предприятие успешно проходит сертификацию, оно подлежит ежегодной проверке аудитором на предмет соблюдения сертификационных требований. Срок действия сертификации - пять лет; по окончании этого срока должна быть выполнена повторная сертификационная проверка предприятия. При этом сертифицирующий орган оценит все составляющие пути продукта к потребителю, начиная с порта выгрузки и заканчивая пунктом конечной упаковки. Зачастую в цепочке поставки участвуют несколько компаний, и решение о том, какие звенья этой цепочки необходимо посетить, а какие могут быть оценены с помощью рассмотрения имеющейся документации, принимает сертифицирующий орган. Успешно прошедшее сертификацию рыболовецкое предприятие получает право приводить на упаковке своей продукции следующее заявление: "Данный продукт поставлен рыболовецким предприятием, соответствует установленным Морским попечительским советом Стандартам по воспроизводству рыбных запасов и использованию надлежащих методов ведения хозяйства".