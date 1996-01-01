10 часов комфорта с Банком "Приморье"

Отделение акционерного коммерческого Банка "Приморье" в городе Арсеньеве продлило время работы с частными клиентами.

Головной офис обслуживания Банка во Владивостоке перешел на новый график работы еще в начале июня. Теперь его примеру последовал офис Банка, расположенный в Арсеньеве. Для удобного и комфортного обслуживания своих клиентов Банк "Приморье" предлагает десятичасовое обслуживание по будням, а также шестидневную рабочую неделю.

Специалисты Банка "Приморье" работают с 9.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 - 15.00) в будние дни и с 9.00 до 17.00 в субботу. Выходной день в работе Банка "Приморье" теперь только один - воскресенье.

Обмен валют, денежные переводы, в том числе, по системе Western Union, вклады в рублях и в иностранной валюте, кредиты и прочие банковские услуги стали доступней для арсеньевцев. В кассах Банка принимаются все виды платежей - коммунальные, таможенные, налоговые, за услуги связи. В банкоматах Банка можно бесплатно перечислить коммунальные платежи - без очередей и в любое удобное для вас время.

Банк "Приморье" обслуживает клиентов в Арсеньеве по адресу: ул. Жуковского, 29, тел.: 40-223, 36-767. Полный перечень услуг Банка "Приморье", адреса и время работы его отделений можно найти на сайте www.primbank.ru.

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