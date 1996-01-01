IT-продукты "НТК": реальные преимущества

Информационные технологии и новые формы коммуникации все активнее внедряются в деятельность приморских компаний. С 5 по 9 сентября во Владивостоке впервые прошла "Неделя информационных технологий", в рамках которой приморцы познакомились с новейшими тенденциями развития рынка телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения бизнес-процессов. Генеральным спонсором Недели выступила компания "НТК".

В рамках этого события прошел целый ряд научно-практических мероприятий, рассчитанных на то, чтобы приморцы как можно больше узнали об IT-решениях от лидеров индустрии, а также познакомились с достижениями приморских специалистов и мировыми технологическими новинками. Так, 2-я региональная Азиатско-тихоокеанская выставка "Информационные технологии и связь-2007" собрала несколько десятков участников, - операторов связи и интернет-провайдеров, поставщиков и производителей телекоммуникационного оборудования и компьютерных систем, - и на три дня стала площадкой для обмена опытом и заключения новых контрактов. Посетители выставочного стенда "НТК" могли на практике познакомиться с принципами работы коммуникационных продуктов, как уже выведенных на рынок, так и находящихся в разработке, и убедиться в конкурентных преимуществах этого оператора связи. Тем более что "Новая телефонная компания" постоянно расширяет спектр своих IT-предложений и заботится об успешности бизнеса своих абонентов.

ADSL, отличная от других

Казалось бы, высокоскоростным выделенным доступом в Интернет с помощью цифровой абонентской линии сегодня никого не удивить. "НТК" работает с наиболее удачной разновидностью DSL - ADSL и ADSL 2+, - обеспечивающей еще более высокую скорость доступа. Несмотря на то что эта услуга рассчитана в первую очередь на абонентов "НТК", воспользоваться ею могут и другие владивостокцы, чьи офисы либо квартиры находятся в зоне действия сети оператора. Тем более что "Новая телефонная компания" предоставляет более широкую тарифную линейку, обеспечивающую абоненту большую свободу выбора: от отсутствия абонентской платы до тарифных планов с объемом трафика до 20 гигабайт в месяц.

А главное, на базе ADSL можно получить дополнительную услугу SIP-телефонии, при которой голос превращается в IP-пакеты и передается по ADSL-каналам к абоненту. По сути, это переносимый проводной телефон с городским номером, который привязан не к телефонной линии, как обычно, а непосредственно к логину и паролю в самом SIP-телефоне. Поэтому, даже перенеся аппарат в другой конец города, достаточно включить его в ADSL-канал, и телефонный номер будет работать на новом месте. Согласитесь, идеальное решение для предприятий малого бизнеса. Особенно для молодых компаний, которым так важно не пропустить ни одного звонка от потенциальных клиентов. К тому же SIP-телефония позволяет существенно экономить на междугородных и международных звонках. Подробнее об этом можно узнать в офисах "НТК".

Настоящий WiMax

Еще одна новинка от "Новой телефонной компании" - абонентский комплект WiMax, позволяющий решить одну из самых серьезных проблем доступа к Интернету - "последнюю милю". Кстати, по прогнозам специалистов, именно эта технология беспроводной передачи данных может стать лицом нового поколения Интернета.

WiMax обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет на больших расстояниях при отсутствии прямой видимости базовой станции, используя воздушное пространство и радиоволны. Причем в отличие от других операторов, которые предлагают сегодня пред-WiMax, "НТК" планирует внедрять подлинный стандарт 802.16, обеспечивающий в будущем мобильность. Во Владивостоке услуга появится в следующем году, а чуть позже сеть WiMax охватит все Приморье.

Впрочем, помимо продуктов и услуг по обеспечению бизнес-процессов, "НТК" не забывает и о досуге своих абонентов. В скором времени они получат возможность подключить интерактивное телевидение IPTV, что позволит не только иметь доступ к десяткам каналов в цифровом качестве, но и пользоваться целым рядом оригинальных услуг, включая "Персональный цифровой видеомагнитофон".

И еще. В самое ближайшее время "НТК" собирается представить уникальную линейку тарифов для ВИП-абонентов. Рассказать обо всех ее преимуществах мы пока не можем, но, поверьте, это предложение вполне способно сподвигнуть ВИП-абонентов других сотовых компаний сменить оператора. Следите за новостями компании.