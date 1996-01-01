Представителей розничной торговли ждут на конференции

26 сентября в отеле "Хендэ" во Владивостоке представители "Сервис Плюс АРТ" - одной из ведущих российских компаний в области комплексного оснащения и организации бизнес-процессов в розничной торговле, проведут конференцию "Эффективные технологии в розничной торговле".

Местом проведения выездной конференции компании "Сервис Плюс АРТ" Владивосток был выбран не случайно. На протяжении последних лет ДВ регион входит в десятку регионов по объему розничного товарооборота на душу населения.

В ходе конференции представители компании "Сервис Плюс АРТ" проведут мастер-классы и выступят с докладами перед представителями различных торговых компаний, а также управляющих ресторанов и представителей IT-сервиса. Докладчики расскажут аудитории о новых продуктах, решениях, технологиях в розничной торговле, а также о новинках в весовом оборудовании DIGI. Участие в конференции бесплатное.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить по телефону (4232) 33-87-22.