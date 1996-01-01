Если у вас нету дома

Вопрос об улучшении жилищных условий для большинства граждан нашей страны стоит очень остро. Изменить их к лучшему уже сегодня можно с помощью ипотеки - долгосрочного кредита на приобретение жилья.

Ипотечный кредит - это кредит, обеспеченный залогом недвижимости. Для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия, ипотека - один из наиболее реальных и выгодных способов приобрести жилье. Почему? Из-за высокой стоимости недвижимости процесс накопления необходимой суммы может занимать всю жизнь. К тому же надо учитывать, что стоимость жилья постоянно растет: можно накопить запланированную сумму и обнаружить, что на покупку квартиры ее все же не хватает. А ипотечный кредит позволяет купить жилье уже сегодня: имея на руках лишь часть необходимой суммы, оставшуюся сумму банк выдаст в кредит. При этом приобретенная в кредит квартира будет находиться в вашей собственности, и вы со всеми членами семьи будете в ней зарегистрированы. Конечно, придется ежемесячно выплачивать определенную сумму банку в счет погашения кредита, однако вы будете отдавать деньги за свою собственную квартиру, а не за съемную, которая никогда не будет вашей, как, например, при аренде жилья.

Учитывая, что платить по кредиту, скорее всего, придется не год и не два, важно серьезно отнестись к выбору кредитного учреждения и подобрать наиболее подходящие условия кредитования. К сожалению, многие банки требуют от заемщиков высокий первоначальный взнос и официальное подтверждение доходов. Еще одна проблема - сравнительно короткие сроки кредитования.

Программ, лишенных этих недостатков, на рынке пока что немного. Так, доступные продукты предлагает КИТ Финанс - один из лидеров рынка ипотеки в России. По базовым программам первоначальный взнос может составлять всего 10% от стоимости недвижимости, а помимо справок о доходах из бухгалтерии предприятия банк рассматривает и неподтвержденные доходы.

Однако основным параметром при выборе ипотечной программы все-таки остается процентная ставка. В среднем банки предлагают ипотеку под 12-13% годовых в рублях и 10-11% в валюте. КИТ Финанс и здесь опережает время: фиксированная процентная ставка по кредитам в долларах США составляет от 9,75% годовых, в рублях - от 10,75%.

При этом в последнее время на рынке появились ипотечные программы не только с фиксированными ставками, но и с так называемыми "плавающими". Плавающие ставки, в отличие от фиксированных, изменяются ежеквартально, в зависимости от изменения индексов MosPrime Rate или LIBOR.

Требования к самому заемщику в КИТ Финанс также максимально упрощены. Практически отсутствуют ограничения по возрасту: заемщиком может стать человек от 18 до 75 лет. При этом место его прописки для банка не имеет значения, главное условие - гражданство РФ. Благодаря этому клиенты КИТ Финанс могут не ограничивать свой выбор и купить квартиру в любом месте, где есть офис банка, независимо от места регистрации. Требования к стажу заемщика тоже не очень жесткие. Он должен составлять от 1 года, а на последнем месте работы - от 3 месяцев.

В банке ценят время клиентов, поэтому процедура сбора документов при подаче заявки на получение кредита не займет много времени. После подачи полного пакета документов решение о выдаче кредита банк примет в течение 5 рабочих дней.

В целом благодаря активной деятельности банков ипотека становится все более доступной для каждого. Так, ежемесячный платеж по кредиту на $30 тыс. на 10 лет может составить от $400-450, а это делает приобретение жилья в кредит по-настоящему массовым.