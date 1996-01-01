Риелторское агентство "МОНОЛИТ-Р" поможет с ипотекой

Ипотека развивается в удвоенном темпе. Люди понимают, что сегодня купить квартиру в условиях роста стоимости жилья практически невозможно. При этом самостоятельно бегать по банкам и параллельно заниматься поиском подходящей квартиры достаточно обременительно. Агентство ООО "МОНОЛИТ-Р" поможет найти квартиру и подобрать программу.

"МОНОЛИТ-Р" - риелторская компания, оказывающая весь спектр услуг на рынке недвижимости, включая оформление земельных участков и покупку квартир по ипотеке. Сейчас компания оформляет 8-10 таких сделок в неделю. Уже это говорит о близком знакомстве компании с ипотечным кредитованием. Подробнее о работе компании ДДГ "ЗР" рассказала руководитель одного из агентств компании Марина КАМЫШЕНЦЕВА.

- Марина Васильевна, как давно компания работает в сфере ипотечного кредитования?

- Мы начали работать с ипотекой одни из первых среди риелторских компаний 3 года назад. Схема работы проста. Мы рассказываем клиенту об ипотечных программах, он подает заявку в банк на рассмотрение возможности кредитования. Если решение банка положительное, помогаем определиться с программой, собираем для клиента документы и проводим всю сделку до момента полной выплаты.

- Какие плюсы получит человек, который будет брать ипотечный кредит с вашей помощью?

- Сейчас в СМИ проходит очень много информации об ипотечном кредитовании, но это все общая информация, где указываются только название банков, проценты по кредитованию, валюта и сроки. Подробной информацией об ипотечном кредитовании население все равно не располагает, поэтому в том же банке специалисты, конечно, консультируют клиентов, но только со своей точки зрения - возможности предоставления кредита. А по рынку недвижимости - по квартирам, по их стоимости, по особенностям, по планировкам - таких консультаций банки, естественно, не дают. Наша особенность в том и заключается, что мы предоставляем клиентам консультации и по рынку недвижимости по конкретному объекту, и по банковским кредитным продуктам. Мы знаем все банковские программы, которые представлены сегодня на нашем рынке. Также мы предоставляем клиенту персонального менеджера. Этот менеджер всегда сопровождает клиентов в банке.

- Кто ваши клиенты, если говорить об ипотечном кредитовании?

- Наши клиенты делятся на две категории: те, которые уже получили добро от банка и ищут на рынке подходящую квартиру, и те, кто только собирается взять ипотечный кредит.

- Программы каких банков вы предлагаете вашим клиентам?

- Мы работаем с крупнейшими банками и кредитными учреждениями края, которые занимаются ипотекой. Предлагаем клиенту программы Примсоцбанка, программы "КИТ Финанс Инвестиционный банк", регионального оператора АИЖК "Наш дом - Приморье", МДМ-Банка, Импэксбанка, Восточного Экспресс банка и Азиатско-Тихоокеанского Банка, с которыми у нас заключены договоры о сотрудничестве.

Мы рассказываем про условия всех банков. В зависимости от желаний клиента мы подбираем ему оптимальную программу. При этом нам все равно, какой банк выберут наши клиенты. Сегодня банки больше нуждаются в нас, чтобы мы приводили им клиентов, поэтому они нам выплачивают агентское вознаграждение за каждого клиента. Это вознаграждение практически одинаково во всех банках. Таким образом, наши услуги оплачивает не клиент, а банк. Клиент же становится счастливым обладателем жилья - будь то квартира или частный дом.