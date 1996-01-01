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Банк "Приморье" в рейтинге 200 крупнейших банков России
АКБ "Приморье" занимает 143-ю строчку в рейтинге двухсот крупнейших банковских учреждения России по размеру собственного капитала. По итогам рейтинга Банк "Приморье" - является крупнейшим на Дальнем Востоке РФ коммерческим банком. За год АКБ "Приморье" поднялся в списке банков на 20 позиций.
Капитал Банка на 01.05.2007 г. составлял 1 547 944 тыс. руб. В течение года собственный капитал Банка "Приморье" вырос более чем на 45%.
В минувшем году Банк "Приморье" демонстрировал высокие темпы роста основных финансовых показателей, размер прибыли по итогам года составил 384,2 млн руб., годовой оборот превысил 1 трлн руб. Активная коммерческая и хозяйственная деятельность позволила банку стать крупным налогоплательщиком нашего края.
По итогам 2006 г. сумма налоговых платежей Банка "Приморье" в бюджет составила более 208 млн руб., из них почти 93 млн руб. были перечислены в бюджет Приморского края.
Несомненно, что главным условием социальной ответственности Банка "Приморье" является ведение эффективного и конкурентоспособного бизнеса. Только устойчивое развитие бизнеса позволяет обеспечивать полную и своевременную уплату налогов в бюджет, достойную оплату труда и социальные гарантии сотрудникам, инвестиции в развитие смежных отраслей и поддержку социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае.
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