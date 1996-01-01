ВТБ 24 в Приморье: новый уровень развития

В конце августа президент-председатель Правления ВТБ 24 Михаил ЗАДОРНОВ и губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН подписали Соглашение о сотрудничестве и приняли участие в церемонии открытия нового Центра ипотечного кредитования во Владивостоке.

В рамках подписанного соглашения ВТБ 24 будет содействовать реализации экономической и финансовой политики администрации Приморья, принимая участие в инвестиционных программах, поддерживая малый бизнес, кредитуя наиболее значимые для экономики и социальной сферы края организации и проекты, в т.ч. под государственные гарантии администрации. А также обеспечит приморцев широким спектром высококачественных банковских услуг.

"Нам очень приятно, что мы пришли к соглашению с одним из самых надежных и эффективно развивающихся банков России, - сказал губернатор. - Приморье сегодня находится на подъеме, и расширение спектра высококачественных банковских услуг весьма своевременно".

Новые ипотечные возможности

Подписав Соглашение, Михаил Задорнов и Сергей Дарькин приняли участие в торжественной церемонии открытия Центра ипотечного кредитования ВТБ 24 на Светланской, 13, разрезав символическую красную ленту.

Новое, просторное, отлично оборудованное 5-этажное отделение банка предоставляет полный спектр розничных банковских продуктов и услуг, но ключевым направлением его деятельности является ипотечное кредитование.

"По количеству приобретаемых в ипотеку квартир Приморье опережает средний российский уровень, - говорит Михаил Задорнов. - И это делает наши планы по увеличению ипотечного портфеля вполне осуществимыми. Тем более что наши ипотечные продукты - на приобретение строящегося жилья, коттеджное строительство, улучшение жилищных условий, рефинансирование полученных кредитов и т.д. - очень привлекательны для потенциальных заемщиков.

Кроме того, мы обсуждали с администрацией края возможные перспективы финансирования новых жилых объектов. Совместная схема ВТБ 24 и ВТБ уже отработана в других регионах в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". И мы готовы кредитовать строительные объекты на любых стадиях: от инженерных расчетов и подготовки котлованов - до вручения ключей собственникам".

Отличительная черта открывшегося Центра ипотечного кредитования ВТБ 24 - "принцип одного окна". Это позволяет клиентам решать все вопросы - от консультаций до собственно сделки, ее страхования и регистрации - непосредственно в офисе банка, комплексно и в максимально короткие сроки. В сочетании с минимальным размером первоначального взноса, низкими ставками и возможностью учитывать доходы родственников, это является очень важным преимуществом ипотечных программ банка.

Другие преимущества

По итогам прошлого года ВТБ 24 был удостоен престижной Национальной банковской премии за достижения в потребительском кредитовании, - столь высокое профессиональное признание красноречиво говорит само за себя. Заслуживает внимания и тот факт, что еще в мае, не дожидаясь вступления в силу требований ЦБ о раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, банк пересмотрел условия выдачи своих потребительских кредитов. В целом же, не только ипотечные, но и прочие продукты ВТБ 24, рассчитанные как на частных лиц, так и на малый бизнес, выгодно выделяются на рынке размером процентной ставки, широким диапазоном сроков кредитования, отсутствием штрафных санкций за досрочное погашение и рядом других преимуществ.

Кроме того, ВТБ 24 и приморский филиал, в частности, активно участвует в значимых для страны и региона проектах: оказывает помощь Институту вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в исследовании процессов Долины гейзеров на Камчатке, финансирует дома ребенка и медицинские учреждения... Впрочем, помощь приморским семьям улучшить свои жилищные условия на этом фоне выглядит не менее достойно. "По количеству и уровню автомобилей, темпам строительства жилья и росту благосостояния людей видно, что край активно развивается, - продолжает Михаил Задорнов. - И мы готовы помогать приморцам реализовывать насущные потребности сразу, чтобы у них не было необходимости копить деньги на крупные покупки. А тот факт, что у нас растет портфель не только кредитов, но и депозитов, говорит о доверии населения к банку. Расширение присутствия ВТБ 24 на приморском рынке позволит краю получить качественные, конкурентоспособные банковские услуги и продукты, а выбор кредитного учреждения каждый из приморцев сделает сам. Впрочем, преимущества нашего банка ежедневно доказываются миллионами клиентов, обращающихся в офисы по всей стране. И хотя приморские филиалы работают не так давно, ими заложена хорошая база для дальнейшего успешного развития".

"Мы довольно хорошо стартовали в Приморье, - подтверждает заместитель президента-председателя правления, директор Департамента сети ВТБ 24 Вячеслав ВОРОБЬЕВ. - 6% доли рынка за 8 месяцев работы - это очень достойный результат. И у нас есть все основания предполагать, что намеченное на 2010 г. достижение 10%-ной планки будет реализовано в Приморском крае раньше срока".

Судя по высокой конкурентоспособности предоставляемых ВТБ 24 услуг и продуктов для оптимистичного заявления г-на Воробьева есть все основания.

Досье ВТБ 24 - дочерний банк ОАО ВТБ - специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса и входит в пятерку банков - лидеров по кредитованию и привлечению средств физических лиц. Уставный капитал составляет 30 млрд рублей, объем собственных средств - 45,6 млрд рублей. Более 200 отделений банка работают сегодня во всех субъектах РФ, а к концу года их будет не менее 350.

ВТБ 24 (ЗАО), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1623.