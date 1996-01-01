От доверия - к "Доверию"

Олег ХРАМОВ - из плеяды современных успешных руководителей российского предпринимательства. По образованию экономист-менеджер, в настоящее время получает второе высшее образование в Академии государственной службы при Президенте России на факультете "Политология". Ему 31 год, и он - президент фирмы "ВЛАДТРЕК". Бизнесмен новой формации, основанной на патриотизме, прагматизме и реалиях, которые нужно либо использовать во благо, либо во благо же преодолевать. Сегодня он - гость нашей редакции.

- Олег Александрович, коротко представьте, пожалуйста, вашу фирму?

- "ВЛАДТРЕК" по сути своей - таможенный брокер. Занимаемся внешнеэкономической деятельностью и оказанием транспортных услуг. Сразу скажу, что на рынке Приморья действуют около 20 брокерских фирм, но только 6-7 из них имеют полный комплект разрешающих документов. В первую очередь - страховые свидетельства. "ВЛАДТРЕК" работает в полном соответствии с законом. Мы несем настоящую юридическую ответственность за судьбу пересекающих границу грузов наших клиентов. В случае конфликта с таможней отвечаем до копеечки. И в этом плане работаем безукоризненно. Тем самым являемся гарантами стабильности бизнеса наших партнеров по деловому сотрудничеству.

- Нередко от ваших клиентов приходится слышать: "Иду к Храмову, потому что доверяю ему!".

- Спасибо за приятную весть. На самом деле мы и работаем на доверие партнеров. Есть доверие - есть заказчики, есть бизнес. Нет доверия - и нет ничего.

- Олег Александрович, нынешнюю элиту приморского бизнес-сообщества во многом представляют такие молодые управленцы, как вы. Что двигает вами?

- Лично у меня на первом месте - желание развиваться. Развивать себя во всех отношениях как личность, как человека, который должен приносить обществу максимальную пользу. Развивая себя, я развиваю свое производство, людей, с которыми работаю. Ну и, конечно, цель любого бизнеса - получение прибыли как конечного продукта. Однако я это не фетишизирую, это для меня не самоцель. Прибыль можно потратить на всякие удовольствия, но это путь в тупик, путь вникуда. Как экономист и менеджер я иду другим путем. Полученную прибыль вкладываю в инвестирование расширения производства для его дальнейшего развития. В данном случае речь идет о расширении сферы и повышении качества наших услуг. Внедряем новые эффективные производственные и управленческие технологии, что позволяет получать конкурентоспособную продукцию. Создаем дополнительные рабочие места - за последнее время их стало больше в 10 раз. В итоге увеличиваем объемы оказания услуг и отчисления налоговых платежей государству. И во владивостокский бюджет. Тем самым инвестируем развитие городской инфраструктуры. И еще одна из основных целей - создание на территории нашего региона, где мы живем, благополучной обстановки, комфортной и удобной среды обитания. В том числе и для последующих поколений. Ведь у всех нас есть дети, они должны жить лучше нас. Наверное, главное, в чем мы должны помочь нашим согражданам, это решить, наконец, проблемы коммуналки. Помочь в обновлении домовых коммуникаций, обустройстве мест отдых и во всем том, что способствует комфортности проживания.

- В этом вас понимают ваши партнеры по бизнесу?

- Хочу сказать, что успехи "ВЛАДТРЕКА" - это командное достижение. Экономика - вообще игра командная. Впрочем, как и политика. Успех нашей фирмы основан на подборе компетентных управленцев, дружно работающих на конечный результат. И в смысле решения социальных проблем мои партнеры не только понимают меня, но и поддерживают.

- Вы один такой патриот из всей приморской бизнес-элиты или вас уже много?

- Я вполне отдаю себе отчет, что один в поле не воин. Поэтому в последнее время стал делиться своими мыслями не только с партнерами, с коллегами по работе, но и с представителями других предпринимательских структур. И пришел к приятному выводу: очень много бизнесменов, в том числе и высокого уровня, готовы действовать в таком же направлении. И в принципе уже делают это. Только одни афишируют, другие не афишируют. Думаю, мы соединим наши усилия, и что-то получится.

- На ваш взгляд, для развития Приморья чему сегодня важнее уделять внимание: государственному сектору или частному?

- Считаю, важнее малый и средний бизнес. Да и во всех высокоразвитых странах именно на него приходится основная доля производства - 60-70 процентов. За государством около 30 процентов. У нас же, в России, пока практически наоборот. Потому экономических и социальных проблем выше крыши. Государственные предприятия их решать не будут - вопрос упирается в инвестиции и нерентабельность. Там, посмотрите, только одни накладные расходы доходят до 1000 процентов. Решить проблемы населения можно лишь развитием эффективного малого и среднего бизнеса. В том числе обеспечить людей высококачественными продуктами питания, промышленными товарами и стройматериалами. За государством остаются стратегические отрасли - "оборонка", энергетика, производство и переработка радиоактивных материалов. Не надо забывать, что вводимый в действие федеральный 131-й закон просто обязывает местные администрации активнее развивать малый и средний бизнес. Потому что это прямые доходы в муниципальные бюджеты территорий от того же НДФЛ. Не говоря уже о занятости населения, обеспечении его заработной платой.

- Олег Александрович, вы уже заговорили как политик...

- Политика - инструмент реализации социально-экономических планов. В какой-то момент мы понимаем, что есть груз проблем, которые не решаются, тормозят бизнес, тормозят экономику и социалку. Для политика человеку нужно созреть.

- Вы - созрели?

- Это должен решать народ. Политик должен пользоваться доверием народа. К сожалению, как мне кажется, в политике сегодня слишком много чиновников, зачерствевших на рутине. А для них, как говорится, "бумага должна вылежаться". Поэтому многие законопроекты в наших представительных органах просто волокитятся, теряют свою актуальность, требуют доработок и отсрочек. Словом, не подключаются к работе своевременно. Во вред делу. Что же касается меня, то до сих пор я выстраивал политику личной жизни, взаимоотношений между общающимися со мной людьми, корпоративную политику. Теперь нужно переходить к политике взаимоотношений в обществе с помощью совершенствования законодательства. Без этого мне трудно будет реализовать главную цель своей жизни: способствовать созданию в нашем крае достойной приморцев среды обитания. И вообще, в политике важен свежий взгляд на положение вещей. Тогда будут и конкретные предложения, и база для их решения.

- Здесь вы тоже работаете в команде?

- Да, я являюсь членом ВПП "Единая Россия", заместителем секретаря Ленинского отделения партии по идеологической работе, членом регионального политсовета "Единой России". Назначен координатором партии по взаимодействию с бизнес-сообществом по Ленинскому району г. Владивосток и являюсь членом Ассоциации молодых предпринимателей России. Кстати, в "Единую Россию" вступил как в близкую мне по идеологии политическую команду.

- В вашей личной идеологии постоянная благотворительность. "ВЛАДТРЕК" постоянно помогает материально ветеранам войны и труда этого района, где вы родились и выросли. Но вот сейчас вами реализуется еще один социальный проект. Мне он видится еще более масштабным и существенным для многих слоев населения и бизнеса Приморья.

- Мы, предприниматели, по-настоящему радеющие за настоящее и будущее своей малой родины, просто обречены на патриотизм и благотворительность. Вы знаете, вот мне порой говорят: "Что там ваш продуктовый набор для ветерана?". А я вижу слезы благодарности ветеранов в момент передачи им такого набора, слышу их искреннее "спасибо", доверие к нам. А доверие рождает доверие. Не надо забывать, что за чертой бедности сегодня в стране живет, только по официальным данным, пятая часть населения. На самом деле гораздо больше. И способным оказать благотворительную помощь надо спешить это делать. Наш новый социальный проект называется "Региональный общественный Фонд "Доверие". Мы уже завоевали доверие как успешная и надежная фирма, надеемся, что завоюем его и в общественном плане. И хотим, чтобы нам здесь доверяли с самого начала. Мы будем вкладывать в развитие фонда собственные средства, а также средства бизнес-элиты края, а его миссия - забота о подрастающем поколении и незащищенных слоях населения.

- Можно коротко "расшифровать" идею?

- Речь идет о четырех, как мне видится, важных направлениях поддержки довольно большого числа приморцев и владивостокцев, в частности. Это обучение и трудоустройство детей-сирот. Юридическая поддержка семьи. Материальная поддержка ветеранов. Сохранение культурных, нравственных и духовных ценностей России.

- Как все это будет реализовываться?

- Через программы и проекты, предполагающие участие в них приморского бизнеса и включающие около десяти направлений. В их числе, например, оказание помощи детским домам края и их выпускникам, проведение благотворительных мероприятий, направленных на формирование благоприятного правового, социального и информационного поля вокруг детей и подростков, на социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, создание детских и юношеских секций при школах и детских домах, вовлечение в малый и средний бизнес незащищенных слоев населения и многое другое. Мы также намерены создать центр дополнительного образования и дистанционного обучения, обеспечивать стажировки и содействие в трудоустройстве подростков, молодых людей, вернувшихся после службы в армии. Во всем этом важную роль должен сыграть создаваемый союз бизнесменов и предпринимателей, которые будут не только помогать в наполнении средств фонда, но и напрямую трудоустраивать людей.

- Насколько я понимаю, "доверие" у вас - слово ключевое во всем.

- Да, я знаю ему цену. Ведь доверие - это важнейшее условие для развития отношений между людьми. И делаю все для того, чтобы в делах моего бизнеса и благотворительности оно являлось своеобразным Знаком качества "ВЛАДТРЕКА", Фонда "Доверие" и моего собственного.