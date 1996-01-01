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Обеспечение разменной монетой денежного оборота
В связи с появлением в ряде средств массовой информации материалов о дефиците разменной монеты Акционерный коммерческий банк "Приморье" считает необходимым высказать свою точку зрения по данному вопросу.
Работа, направленная на насыщение платежного оборота металлической монетой, проводится Банком России и банками на территории Приморского края регулярно. Объемы выпускаемой в оборот металлической монеты постоянно растут и опережают темпы роста оборота розничной торговли и услуг.
Вопрос с недостатком в обороте мелочи связан, прежде всего, с невозвратом металлической монеты во вторичное обращение. Это свидетельствует о скоплении монеты на руках у населения либо неактивной работе с монетой предприятий розничной торговли и сферы услуг.
Для восстановления баланса между эмиссией металлической монеты и ее возвратом из платежного оборота необходимо, чтобы предприятия розничной торговли и сферы услуг более активно работали с населением по приему монеты в качестве платежа и активнее внедряли расчеты за товары и услуги с использованием пластиковых карт.
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