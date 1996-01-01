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Ростелеком становится еще надежнее

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальневосточный филиал одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России ОАО "Ростелеком" приступил к реализации проекта строительства линии связи между Россией и Японией на участке городов Находка и Наоэтцу.

Международное телекоммуникационное соединение между Россией и Японией на сегодняшний день обеспечивает существующая кабельная система Россия-Япония-Корея и система спутниковой связи. По завершении строительства система станет важной частью проекта "Транзит Европа-Азия", связывающего европейский континент с Азией через российскую национальную сеть. Он является кратчайшим маршрутом между двумя регионами по сравнению с маршрутами, пролегающими через Тихий/Атлантический океаны или Юго-Восточную Азию/Ближний Восток. Пропускная способность нового кабеля на этапе реализации составит 640 Гбит/с, что в 1024 раза превышает возможности ныне действующей линии. Однако наиболее значительным преимуществом будущей линии связи будет ее повышенная надежность.

Кроме того, подводная линия Находка - Наоэтцу будет 2-кабельной, ее общая протяженность составит около 1800 км. Наличие двух кабелей позволяет зарезервировать дополнительный канал связи на случай возможного повреждения и вывода из строя одной из линий в результате природных или техногенных катаклизмов. Это технологическое решение известно как принцип кольцевого резервирования. Японские партнеры ОАО "Ростелеком" дали высокую оценку решению о его применении в проекте, т.к. принцип дает высокую гарантию сохранения связи в условиях повышенной сейсмичности региона.

Срок завершения проекта - 2008 г. При его реализации будут использованы новейшие современные телекоммуникационные технологии. Одна из них - передача данных по оптоволоконным сетям. Это увеличит качество связи, скорость передачи данных.

Досье

ОАО "Ростелеком" - национальный оператор дальней связи Российской Федерации. Компания владеет современной цифровой сетью, позволяющей предоставлять услуги связи в каждом субъекте страны. "Ростелеком" имеет прямые международные выходы на сети более 100 операторов в 72 странах, участвует в 30 международных кабельных системах и взаимодействует с 400 международными операторами и компаниями.
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