Порт Владивосток уверенно смотрит в будущее

В начале октября Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП) исполняется 110 лет. Созданное в 1992 г. ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - динамично развивающаяся транспортная компания России, обладающая богатой историей и сохранившая традиции градообразующего предприятия г. Владивостока.

На пороге 110-летия портовики четко видят свою нишу на рынке транспортных услуг России и стран АТР, которая состоит в перевалке высокотехнологичных и экологически чистых грузов. Прежде всего, это контейнеры, авто- и специализированная техника, рефрижераторные и накатные грузы, продукция лесопромышленного комплекса высокой степени переработки. Для предоставления высококачественных услуг по переработке таких грузов требуется наличие у порта не только универсальных, но и, главным образом, специализированных терминалов. А согласно схемам работы, которые применяются мировыми лидерами транспортной отрасли ("от двери к двери", "точно в срок"), Владивостокский морской торговый порт сегодня стремится стать логистическим оператором, предоставляющим весь комплекс услуг. Вот основные цели, положенные в основу успешно реализуемой на практике Стратегии развития ВМТП.

Стратегия предусматривает развитие терминальной инфраструктуры в соответствии с выбранной приоритетной номенклатурой грузов. Так, принимая во внимание мировую тенденцию роста контейнерных перевозок, руководство ВМТП совместно с Группой компаний "Северстальтранс" инициировали создание нового специализированного терминала по переработке контейнеров на базе четырнадцатого и пятнадцатого причалов порта. Портовики обещают, что рост контейнеропотока не скажется негативно на загрузке уличной дорожной сети Владивостока, поскольку планируется изменение технологической схемы обработки контейнеров - включение в нее предпортового логистического терминала. Администрацией Приморского края поддержан стратегически важный как для порта, так и для города Владивостока проект создания транспортно-логистического комплекса "Южный Приморский терминал".

В 2006 г. ВМТП переработал около 80% автомобилей и техники, проходящих через порты Дальневосточного бассейна. На его территории построены два специализированных склада для хранения автомобилей и завершается строительство 10-этажной многофункциональной стоянки-склада. Развитие инфраструктуры позволяет специализировать производственные мощности и соответственно повышать конкурентоспособность транспортных услуг, оказываемых по переработке автомобильной техники.

Немаловажно, что ОАО "ВМТП" обладает высокой степенью активности в сфере социальных преобразований. В 2006 г. он стал лауреатом краевой премии "Социально ответственный бизнес" и победителем краевого конкурса "Лучший страхователь 2006 года". Портом реализуются долгосрочная программа сотрудничества с МОУ СОШ №6 г. Владивостока и стипендиальная программа для талантливых студентов и курсантов МГУ им. Невельского.

Не так давно в число акционеров порта вошло ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), приход которого знаменует собой новую ступень развития. О задачах стоящих перед портом, в интервью ДДГ "ЗР" рассказал гендиректор ОАО "ВМТП" Вячеслав Перцев.

- Вячеслав Михайлович, как на деятельности порта скажется приход новых акционеров?

- Конечно, приход новых акционеров предполагает изменения в работе любой компании. Мы надеемся, что в нашем случае они будут положительными, тем более что мы работаем в партнерстве с ДВМП не один десяток лет. Немаловажно и то, что вместе с пароходством в порт пришла и созданная на его базе Транспортная группа FESCO, у которой, на мой взгляд, громадный потенциал, и не только в России. FESCO сегодня занимается организацией сквозного сервиса, что полностью соответствует и нашей стратегии.

- Кстати, среди претендентов на долю Магнитки наряду с FESCO назывались РЖД и Группа компаний "Северстальтранс". У каждого из них тоже есть свои плюсы...

- Если говорить собственно о работе порта, то приход FESCO - это лучший вариант.

- Будет ли корректироваться принятая в начале этого года Стратегия развития ВМТП с учетом интересов новых акционеров?

- Мы предварительно обсуждали этот вопрос и нашли полное понимание. Отмечу, партнеры высоко оценивают уже сделанное нами и видят перспективу развития порта в том же направлении, что и мы.

- Как будет проходить вхождение ДВМП?

- Сделка будет реализована в два этапа. На первом этапе ДВМП приобретает 50%- ную долю в ООО "М-Порт", ранее принадлежавшую Магнитке. На втором этапе через 3 года ДВМП приобретет оставшуюся 50%-ную долю в компании. И будет изменена комплексная структура работы порта и произведена консолидация бизнеса.

- По словам председателя совета директоров ДВМП Симана ПОВАРЕНКИНА, сделка может быть закрыта либо деньгами, либо вхождением акционеров ВМТП в состав акционеров пароходства.

- Да, нами была согласована договоренность и определены условия вхождения акционеров ВМТП в состав акционеров FESCO.

- На мой взгляд, приход Магнитки во Владивосток в свое время сыграл больше консервативную роль. Да, порт получил гарантированный груз и стабильность, но был вынужден временно приостановить реализацию инвестиционных планов. Как вы оцениваете ситуацию сейчас?

- Многие забывают, что Магнитка пришла в порт Владивосток еще в 2002 г., приобретя блокирующий пакет в 26%. Оценивая металлургов как партнеров и их влияние на развитие порта, я могу дать только позитивную оценку. Это касается и собственно бизнеса, который был выстроен с помощью Магнитики. Речь идет о перевалке экспортных металлов. Немаловажную роль сыграла и политическая поддержка со стороны Магнитки нашей компании. Работали мы достаточно слаженно и противоречий ни в реализации проектов, ни в операционной деятельности не возникало.

- Есть мнение, что акции порта, консолидированные в ЗАО "Порт-Актив", - это сугубо интересы менеджеров порта.

- Если посмотреть, то есть масса примеров, когда контрольные пакеты акций сосредоточены даже в руках одного человека. Мы, конечно, не претендуем на роль портовых олигархов, но контроль над ВМТП никогда не уступали. Чтобы было понятно, активы никогда и никуда не выводились. Все, что находится на территории порта, как принадлежало, так и принадлежит ОАО "ВМТП". Что касается акций, то история их хождения насчитывает уже 15 лет. Сначала половиной акций владел трудовой коллектив, затем они обрели новых владельцев. Да, какое-то время часть акций была сосредоточена в компаниях порта. Потом эти юридические лица решили консолидировать принадлежащие им пакеты в одной компании ЗАО "Порт-Актив".

- Самый привлекательный на сегодня актив ВМТП - это контейнерный бизнес. Вы уже обсуждали с новыми акционерами это направление?

- Безусловно, будущее контейнерного бизнеса в порту Владивосток будет обсуждаться в первую очередь. Напомню, что на территории порта мы имеем не только Владивостокский контейнерный терминал, но и еще один терминал в развитии. В свою очередь, FESCO имеет рядом с портом небольшой "сухой" терминал по перевалке рефрижераторных контейнеров. Тема очень интересная как для FESCO, так и для нас. Отмечу, что в соответствии с поддержанной партнерами стратегией мы должны к 2015 г. достичь объема перевалки в 500-550 тыс. контейнеров в год. Понятно, что для этого потребуются изменения в организации этого бизнеса и реализации ряда инвестиционных программ. В случае с ВКТ так получилось, что у нас оказалось два партнера, специализирующихся в контейнерном бизнесе. Думаю, что мы найдем компромисс и объединим усилия.

- Эксперты считают, что у ВМТП ограничены возможности дальнейшего развития. За счет каких ресурсов порт может компенсировать потерю экспорта черных металлов?

- Мы уже фактически преодолели своеобразный оперативный кризис, вызванный переориентацией грузопотока. Нам удалось провести замещение выпадающих потоков. Да, мы потеряли значительную часть экспорта, но эти объемы в последнее время частично компенсируется за счет импорта металлов из Китая, пусть пока и в небольших количествах. Более чем на 20% вырос контейнерный грузопоток. Кроме того, мы стали больше обрабатывать импортных автомобилей и вдвое увеличили объемы перевалки дорожной и строительной техники. Мы начали работать с импортом стекла и экспортом соды. В принципе, сегодня мы уже практически вышли на показатели прошлого года и с сентября должны пойти в рост. Ситуация на рынке, что немаловажно, для нас благоприятная. К примеру, в последние три месяца мы ощущали острую нехватку причальных мощностей и рабочей силы. Даже привлекали к работе дополнительно около 70 докеров. В общем, проблема нехватки работы для ВМТП не стоит.

- В таком случае, когда у порта "дойдут руки" до зернового терминала?

- Это направление также в сфере приоритетов. Как вы знаете, всегда есть потенциальная возможность для импорта зерна, из Сибири и Алтая. Для развертывания зернового терминала нам не требуется серьезных затрат и времени. У нас уже готовы технологические схемы обработки зерна и ОАО "РЖД" ввело специальный тариф на перевалку зерна для портов Дальнего Востока. К сожалению, сегодня ситуация на рынке не позволяет торговать зерном с Юго-Восточной Азией, но мы надеемся что рано или поздно это произойдет.

Кстати, еще один интересный проект - это проводимая в настоящее время реконструкция бункеровочного нефтяного терминала, расположенного на базе 11-го причала порта. После окончания работ потенциальный грузооборот терминала возрастет до 1,5 млн т., а его мощности будут приведены в соответствие современным требованиям к опасным промышленным объектам, санитарным и экологическим нормам. После реконструкции наш бункеровочный нефтяной терминал будет единственным (среди равнозначных) на Дальнем Востоке, отвечающим в полном объеме современным требованиям к опасным промышленным объектам, используя при этом современное оборудование и современные технологии.