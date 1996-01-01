Дальэнергосбыт и Владивостокское предприятие электрических сетей перешли на договорные отношения

Филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" - Дальэнергосбыт и МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей" (ВПЭС) заключили договор оказания услуг по передаче электрической энергии и покупки электроэнергии на компенсацию потерь.

В соответствии с договором электросетевое предприятие обязуются осуществлять передачу электроэнергии по своим сетям абонентам Дальэнергосбыта - населению и юридическим лицам г. Владивостока.

Кроме того, ВПЭС приняла на себя обязательства по оплате полного объема фактических потерь в своих сетях. Это тот объем электроэнергии, который отпущен Дальэнергосбытом в сеть предприятия-транспортировщика, но по каким-либо причинам не дошел до потребителей. В свою очередь, Дальэнергосбыт обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать услуги ВПЭС по передаче электроэнергии в соответствии с установленными Региональной энергетической комиссией Приморского края тарифами.

Отметим, что ВПЭС является одним из крупнейших электросетевых предприятий Приморского края. Ежегодно через сети ВПЭС транспортируется около 1,9 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Договор стал результатом длительных и непростых переговоров между Дальэнергосбытом и ВПЭС. Несмотря на первоначальные существенные расхождения в позициях, стороны сумели найти взаимоприемлемое решение. При этом подписанный договор полностью соответствует нормам действующего законодательства, в том числе Правилам функционирования розничных рынков электроэнергии.

Данные Правила и другие нормативные акты четко определяют зоны ответственности всех участников процесса электроснабжения. В соответствии с законом функцию передачи электроэнергии от производителя до конечного потребителя выполняют сетевые компании - транспортировщики, которые должны нести полную ответственность за надлежащий учет переданной электроэнергии и за ее потери в своих сетях.

Законодательство также требует обязательного оформления договорных отношений между гарантирующим поставщиком электроэнергии (в Приморье это филиал ОАО "ДЭК" - Дальэнергосбыт) и сетевыми организациями. Сегодня в Приморье из 28 электросетевых компаний остались лишь 2, которые отказываются заключать договоры с Дальэнергосбытом. Это ООО "Артемовская электросеть" и ООО "Находкинская электросеть". Позиция этих электросетевых предприятий может создать серьезные риски для стабильного энергоснабжения Артема и Находки.