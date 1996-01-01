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Нюансы госрегистрации
Об этом ДДГ "ЗР" рассказала Наталья КУТЕНКОВА, налоговый консультант, директор "Центра аудита, бухгалтерского учета и налогового права "KNS" - правовед", сертифицированный бухгалтер-аудитор по международным стандартам - диплом "АССА" по международной финансовой отчетности № 148203141.
- Наталья Семеновна, подчас будущие предприниматели стоят перед дилеммой - какую форму регистрации им выбрать: зарегистрироваться ли в качестве ПБОЮЛ или ООО? Расскажите об особенностях их деятельности?
- Самые распространенные формы ведения бизнеса - ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица), ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (закрытое акционерное общество).
ПБОЮЛ может быть зарегистрирован только по месту жительства (по прописке), в отношении ведения предпринимательской деятельности и бухгалтерского учета он приравнивается к юридическому лицу. Отличие в следующем - по долгам, образовавшимся в ходе предпринимательской деятельности, ПБОЮЛ отвечает всем своим имуществом, в т.ч. личным: квартира, машина и т.д., при этом учредитель юридического лица (ООО, ЗАО) - только в пределах своей доли в уставный капитал (минимальный уставный капитал - 10 000 руб.).
Если гражданин будет единственным учредителем юридического лица, то ему целесообразно выбрать ООО. Если же он будет иметь соучредителей - то более устойчивой формой можно назвать ЗАО, т.к. в случае выхода учредителя-акционера из ЗАО он только продает свои акции (как правило, по номинальной цене), а учредитель ООО может при выходе из общества потребовать выплаты реальной стоимости доли. Кроме того, создание ЗАО требует регистрации в течение месяца эмиссии акций, что требует дополнительных расходов.
- Подскажите, пожалуйста, возможно ли проводить сделки купли-продажи между ООО и предпринимателем если их учредитель одно и то же лицо?
- Да, конечно. Закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ вовсе не запрещает учредителю общества с ограниченной ответственностью, ко всему прочему, еще и быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. ООО и ПБОЮЛ - два различных субъекта предпринимательской деятельности, которые имеют право совершать различные юридические действия, в том числе и заключать между собой договоры купли-продажи.
Также необходимо помнить, что предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке установлен в сумме 100 000 руб. Об этом сказано в Указании Банка России от 20.06.2007 г. № 1843-У. Данные указания относятся и на сделки между ПБОЮЛ и юридическими лицами - ООО, ОАО, ЗАО (п. 3 ст. 23 ГК РФ).
- Достаточно часто бизнесмены сталкиваются с ситуацией, когда их организация, скажем ОАО, зарегистрировано во Владивостоке, а необходимо открывать подразделение, например, в Уссурийске. Какую организационно-правовую форму лучше выбрать?
- Юридическое лицо для осуществления каких-либо функций за пределами своего основного места нахождения (указанного в учредительных документах) в соответствии со ст. 55 ГК РФ вправе создать обособленное подразделение в виде представительства или филиала. Они не являются юридическими лицами. Тем не менее их необходимо зарегистрировать в налоговой инспекции, дабы избежать штрафов.
Основным отличием филиала от представительства является объем полномочий, которыми наделены такие подразделения юридического лица. Объем полномочий филиала шире, чем представительства. Представительство осуществляет представление интересов юридического лица и осуществляет их защиту, ведет некоммерческую деятельность, а филиал имеет право осуществлять все функции юридического лица или их часть, в том числе и осуществлять функции представительства и ведет коммерческую деятельность.
- Необходимо ли обращаться в налоговую инспекцию в случае изменений паспортных данных предпринимателя или учредителя организации?
- Об этом следует сообщить в регистрирующий орган по месту своего нахождения и жительства в течение трех дней согласно п.5 ст. 5 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Данное положение относится к изменениям паспортных данных как участника юридического лица, так и генерального директора. Иначе может последовать штраф в размере 5 000 руб.
За ответами на любые вопросы в сфере налогового законодательства - споры с инспекциями федеральной налоговой службы на досудебном этапе; сопровождение налоговых споров в Арбитражных судах всех инстанций - вы можете обратиться по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, каб. 405, тел.: (4232) 43-62-69, 8-908-44-50-150, электронный адрес: KutenkovaNS@atlas-2.ru
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