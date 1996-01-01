Римма Маркова: "Справедливость буду отстаивать всегда!"

Появление Риммы МАРКОВОЙ на телеэкране - это всегда праздник для миллионов россиян. Неважно, идет ли речь о фильме или телепередаче. Потому что всенародно любимая актриса - натура настолько цельная, решительная и искренняя, что это и воодушевляет, и заражает. На нее хочется быть похожим - в любви к профессии и к Родине, в умении говорить то, что думает.

Римма Маркова не только Актриса с большой буквы, но и человек, для которого слова "совесть", "правда", "справедливость", "Россия" - ключевые в жизни.

- Вся страна в начале августа поминала Михаила ЕВДОКИМОВА. Многие коллеги по цеху в свое время не одобрили его желания стать губернатором. Зачем, мол, артисту политика? А что вы думаете на этот счет?

- Понимаете что - раз он на Алтае родился, туда постоянно ездил, видел, как люди живут, он хотел сделать хоть что-то полезное. Вот мои приятели говорят: "Что тебе надо, зачем тебе быть в "Справедливой России"? Ты же снимаешься, более-менее нормально живешь". Если кто-то думает, что я за себя волнуюсь - нет, я свою жизнь уже прожила. Но я не могу видеть, как пропадают наши пенсионеры, ветераны. Не могу! И пытаюсь что-то для них сделать. Так же и Миша. Осуждать его за то, что пошел в губернаторы, - ни-ни! Да, Евдокимов - блистательный артист. Но он был настоящим патриотом, любимцем народа. Он искренне хотел изменить жизнь простых людей к лучшему.

- Я знаю, что многие пожилые актеры бедствуют.

- Конечно, помогать нужно не только им - всем пожилым. Я хочу, чтобы люди жили достойно и по справедливости. А то, что происходит сегодня в России, - ужасно! Это позор, перед всем миром позор. Люди, которые освободили от фашизма весь мир, живут хуже побежденных, каждую копейку считают. Разве так можно?!

Вот опять нам обещают увеличить тарифы на газ и свет. С каких денег люди будут платить?! Нельзя же равняться на миллионеров! На ворье, которое растащило страну и сейчас жирует. Это не люди - это предатели! Это не я сказала, а СОЛЖЕНИЦЫН сказал. Это предатели - люди, которые не связывают свое будущее и будущее своих детей с Россией... И с ними надо бороться. Именно поэтому я пришла в партию "Справедливая Россия". И вместе с товарищами по партии пытаюсь изменить жизнь к лучшему. Недавно партия решила доплачивать многим пожилым актерам прибавки к пенсии, я об этом хлопочу. Сергей МИРОНОВ на самом деле очень внимательно относится к нуждам людей. И никогда не отказывает, если действительно может помочь.

- Занимаясь общественной работой, вы успеваете много сниматься. Это интересные роли?

- В этом году мне просто везет на работу! Я снялась в семи картинах, причем в трех сыграла главные роли. Это фильм "Вероника не придет", потом комедия "Семейка Ады" и большая историческая картина "Савва Морозов", где я играю мать знаменитого мецената. Из эпизодов сыграла у Никиты МИХАЛКОВА санитарку в продолжении саги "Утомленные солнцем", очень неожиданную роль сутенерши у ребят из "Comedy Club", которые сняли пародию "Очень русское кино".

- Римма Васильевна, скажите, есть ли в современном кинематографе настоящие герои? Герои с большой буквы?

- Я очень люблю Олега ЯНКОВСКОГО, он - актер мирового класса. Люблю КРЮЧКОВА, ОЛЕЙНИКОВА. А из теперешних артистов мне мало кто нравится. Я отдаю должное их действительному таланту, но для меня они не существуют. Если уж ты герой, ты должен нести с экрана мужской пол, в тебя должны влюбиться просто все женщины! И то же касается героинь. А что-то невнятное, бесполое меня не волнует. Поэтому среди актеров у меня нет кумиров. Сейчас появляются настоящие актеры, но они еще как-то не проклюнулись. Хотя мне очень нравятся БАЛУЕВ, предположим, МИРОНОВ, МАШКОВ. Но важна не только внешняя красота. А когда на экранах сплошь глупенькие сериальные няни - это не искусство.

- Многие никак не забудут случай с Сергеем ЗВЕРЕВЫМ. Что именно произошло на сцене Кремлевского дворца?

- Весной был творческий вечер замечательного певца Заура ТУТОВА. Я как вышла с букетом - подарить ему, - так с букетом и ушла. От избытка впечатлений. Мы получили такое удовольствие! И знаете, зал долго аплодировал мне, когда я сказала то, что думаю о Сергее Звереве. Выходит неизвестно какое существо с вывернутыми губками, накрашенное, непонятно чем обвешенное, и это нам преподносят как культуру. Но это же суррогат! Почему мужики стали переодеваться в женские платья и это должно быть смешно? Мне, например, совсем не смешно!

Я, естественно, не застану это время, но люди вернутся и к настоящей музыке, и к настоящему искусству. И слава тебе господи, я вижу ту молодежь, которая хочет жить в этой стране и вновь сделать Россию великой. Я нисколько не сомневаюсь, что придет время, когда мы будем жить по справедливости.