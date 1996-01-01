На съезд, в Брюссель

На минувшей неделе Владивосток посетил лидер Демократической партии России Андрей БОГДАНОВ. За день до приезда лидера во Владивосток стартовала акция партии по сбору подписей под открытым письмом к депутатам Государственной Думы нового созыва с предложением: инициировать в 2009 г. референдум по вопросу о подаче заявки на вступление в Евросоюз.

Демократическая партия России считает, что для того, чтобы Россия вернула себе статус одной из ведущих мировых держав, ей необходимо определиться, с кем она: с Европой или с Азией. ДПР и ее лидер Андрей Богданов убеждены, что ответ на этот вопрос должен быть однозначным: Россия - страна европейская. А если мы европейцы - значит надо вступать в Евросоюз и занять ведущее место в европейской семье.

В своем открытом письме ДПР призывает депутатов разработать и принять федеральный закон "Об инициативе по вступлению Российской Федерации в Европейский Союз", благодаря которому можно будет определить, соответствует ли российское законодательство европейским нормам, а также кто и как будет его в соответствие с этими нормами приводить.

Гражданская акция по сбору подписей под открытым письмом ДПР к российским депутатам началась во Владивостоке (как и во всех остальных регионах России), а накануне лидер партии Андрей Богданов провел в помещении Издательской компании "Золотой Рог" пресс-конференцию.

На пресс-конференции Андрей Богданов напомнил журналистам, что ДПР - одна из старейших партий новой России, которая еще 17 лет назад открыто выступила против монополии на власть КПСС. Сам Андрей Богданов - ветеран партии, стоявший у истоков ее создания и возглавлявший в 1991 г. молодежное движение ДПР. Демократическая партия России на протяжении всей своей истории считала себя партией европейского выбора, европейских ценностей, вместе с тем подвергая жесткой критике приватизацию, реформы 90-х, войну в Чечне.

На вопрос журналистов о том, зачем России вообще нужно в Европу - и так страна большая вроде и все в ней есть, лидер ДПР ответил:

- Сейчас большинство из нас уже не решает проблему выживания. Хочется не просто, чтобы, например, медицинская помощь вообще была (какая - не важно), а чтобы она была качественной. Чтобы наши дети не просто учились хоть где-нибудь и чему-нибудь, но получили качественное образование, стали теми людьми, которые поведут нашу страну по двадцать первому веку. Чтобы зарплату не просто платили, но чтобы она позволяла хорошо жить. Не чувствовать себя каждый раз в чиновничьем кабинете существом низшего уровня, а стать по-настоящему свободными людьми, ответственными за судьбу страны, каждый день, а не раз в четыре года во время выборов. Все это - ценности, которые традиционно называют европейскими. Европа, например, выработала эффективные программы контроля за произволом чиновников, антикоррупционные меры. Знаете, за счет чего? Все просто: Евросоюз - это не одна страна. Напротив - все страны Европейского Союза не похожи друг на друга: у них есть свой суверенитет, культурные, социальные, государственные особенности. Но при этом есть единые стандарты и общеевропейские органы контроля.

Конечно, можно возразить Андрею Богданову: это все, конечно, хорошо, а нужны ли мы Евросоюзу?

- Ну, во-первых, никто и никогда из официальных лиц Евросоюза не говорил, что России в ЕС не место. Во-вторых, по данным одного из последних опросов, который пару месяцев назад проводило одно из крупных западных агентств, простые европейцы высказались четко: Россия в Евросоюзе для них предпочтительнее, чем Турция. В Европе нас хотят видеть не менее 48% ее жителей. Мы нужны Европе, Европа нужна нам, и пора уже сдвинуть с мертвой точки этот процесс".

Оригинальной нашли журналисты идею о проведении партийного съезда ДПР в Брюсселе.

На самом деле лидеры партии планируют проведение съезда в столице Бельгии с демонстрационной целью: та является столицей Евросоюза. Более того, уже много лет по всему миру, в том числе во многих странах ЕС, существуют "клубы друзей ДПР" из числа наших соотечественников, живущих за рубежом. "Клуб друзей ДПР" есть и в Бельгии. Его возглавляет один из ведущих мировых шахматистов Михаил ГУРЕВИЧ. Перед началом Демократического Конгресса активисты партии совместно с "клубом друзей ДПР" возложат цветы к памятнику Александру ПУШКИНУ в Брюсселе.

Еще одна крупная акция Демократической партии России также стартовала на прошлой неделе из Владивостока. Речь идет об автомобильном пробеге в поддержку вступления России в Евросоюз по маршруту Владивосток-Москва-Брюссель. Из Владивостока в столицу Евросоюза участники автопробега повезли кубок с морской водой из Приморья, а также памятную книгу, которую мэрия Владивостока передала в дар бургомистру Брюсселя. А перед стартом самого автопробега активисты Приморского отделения ДПР и Андрей Богданов установили на Корабельной набережной символический знак - новый пограничный столб Европейского Союза. Теперь задача демократов - способствовать превращению этой символической границы в фактическую.