ОАО "Дальневосточный банк" получило от ОАО "НК "Роснефть" субординированный кредит объемом 450 млн руб. на 5 лет

Привлеченные средства позволили увеличить собственный капитал банка до 1,6 млрд руб. Вследствие этого банк сможет еще более динамично наращивать свои активы. Вместе с капиталом существенно выросли объемы кредитования на одного заемщика, т.е. корпоративные клиенты теперь смогут взять в банке еще более весомые кредиты на развитие бизнеса.

Увеличение капитала позволит банку значительно расширить масштаб деятельности, реализовать новые перспективные программы и проекты по расширению филиальной сети как в Приморском крае, так и в других регионах - на Сахалине, в Иркутской области, в Хабаровском крае, на Камчатке.

Привлечением очередного кредита Дальневосточный банк продолжает путь успешного публичного заимствования финансовых средств, что характеризует банк как один из крупнейших и надежных участников рынка банковских услуг Дальнего Востока и Восточной Сибири.