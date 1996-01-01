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Моя школа - мой дом
На закрытой охраняемой территории в лесопарковой зоне Академгородка расположена школа "Терра".
Школа аттестована и аккредитована, то есть имеет государственный статус. В этом году школе исполнилось 8 лет. Но самое главное - это индивидуальный подход к каждому ребенку. Концепция школы: забота о каждом ребенке, постоянный контроль за его развитием и достижениями, воспитанием и образованием, здоровьем и личностным ростом.
Обучаются в ней дети с 1-го по 11-й классы. Нахождение детей в школе с 9 до 18 часов. После окончания основных занятий ученикам предлагаются различные кружки и секции, один раз в неделю бассейн. Контроль за детьми осуществляют воспитатели, которые также следят за обязательным выполнением домашнего задания.
В отдельный метод объединения выделены:
1. Начальная школа и дошколята с 3-х лет, занимающиеся по программе "Школа 2100".
2. Иностранные языки: с первого класса изучается английский, со второго - японский или китайский.
3. Единое речевое пространство, обучающее культуре и грамотной речи не только на уроках русского языка и литературы.
4. Внеклассная работа - от самоподготовки до различных экскурсий, соревнований, конкурсов, развлекательных мероприятий.
Дети обеспечены полноценным 3-разовым питанием и, при необходимости, транспортом.
Мы предлагаем различные формы обучения: очная, дистанционная, экстернат.
Наш девиз: "Учитесь вместе с нами".
тел.: 714448, 209936.
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