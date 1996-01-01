Моя школа - мой дом

На закрытой охраняемой территории в лесопарковой зоне Академгородка расположена школа "Терра".

Школа аттестована и аккредитована, то есть имеет государственный статус. В этом году школе исполнилось 8 лет. Но самое главное - это индивидуальный подход к каждому ребенку. Концепция школы: забота о каждом ребенке, постоянный контроль за его развитием и достижениями, воспитанием и образованием, здоровьем и личностным ростом.

Обучаются в ней дети с 1-го по 11-й классы. Нахождение детей в школе с 9 до 18 часов. После окончания основных занятий ученикам предлагаются различные кружки и секции, один раз в неделю бассейн. Контроль за детьми осуществляют воспитатели, которые также следят за обязательным выполнением домашнего задания.

В отдельный метод объединения выделены:

1. Начальная школа и дошколята с 3-х лет, занимающиеся по программе "Школа 2100".

2. Иностранные языки: с первого класса изучается английский, со второго - японский или китайский.

3. Единое речевое пространство, обучающее культуре и грамотной речи не только на уроках русского языка и литературы.

4. Внеклассная работа - от самоподготовки до различных экскурсий, соревнований, конкурсов, развлекательных мероприятий.

Дети обеспечены полноценным 3-разовым питанием и, при необходимости, транспортом.

Мы предлагаем различные формы обучения: очная, дистанционная, экстернат.

Наш девиз: "Учитесь вместе с нами".

тел.: 714448, 209936.