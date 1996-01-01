Супербомбилы помогают детям

Вторая благотворительная акция "Супербомбила", организованная и проведенная популярной радиостанцией "Авторадио", участие в которой приняли девятнадцать приморских автолюбителей, подошла к своему логическому завершению.

В минувшую субботу состоялась передача материальных средств, купленных на вырученные "автобомбилами" деньги, персоналу двух детских приморских лечебных учреждений: Краевому противотуберкулезному санаторию и Городской клинической больнице №3.

Напомним, что акция завершилась еще 12 мая. Почти месяц авторадийные бомбилы вели борьбу за пассажира и его деньги на дорогах Владивостока. Но не только участники акции, жители и гости города активно подключились на призыв "Авторадио" помочь детям! В итоге авторадийным супербомбилам удалось заработать ни много ни мало - 413 тыс. 541 руб. 95 коп., 10 индийских рупий, 1000 афгани и 5 юаней.

Как считают сотрудники "Авторадио", собрать такую сумму без помощи добрых и отзывчивых людей было бы невозможно.

Тогда же были подведены итоги, награждены победители, но понадобился месяц, чтобы с разумом и пользой распорядиться вырученными деньгами. А здесь, как признал директор "Авторадио" Александр КАРПЕНКО, возникли определенные трудности.

- При выборе подшефных лечебниц наш выбор остановился на детских медучреждениях. В прошлом году мы помогли двум детским домам, в этом году выбрали детскую больницу и санаторий. На наш взгляд, это самая уязвимая часть нашего здравоохранения, куда необходимо вкладывать деньги!

Месяц мы обзванивали больницы и медицинские центры, проводили "исследования и изыскания", пытаясь выяснить нужды медучреждений. С теми, кто "предлагал" нам просто перевести на счет деньги, мы сразу заканчивали разговор. Жители города и края, участники акции да и мы, конечно, должны быть уверены в эффективном использовании вырученных средств. Не все нам могли дать такие гарантии.

В том, что "уязвимая", мы убедили воочию, посетив с командой "Авторадио" санаторий и больницу. Своевременность самой акции ни у кого не вызывала сомнений. Так, в детском противотуберкулезном санатории на лечении находятся 92 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, но не у всех папы и мамы, не говоря уже о государстве, могут обеспечить не только полноценное лечение, но и развитие наравне со сверстниками.

Подписывая акт приемки, главный врач санатория волновался как первоклассник, переживая необычность и торжественность момента.

Продолжилась акция на другом конце города - на Змеинке, где получателем даров от участников акции и неравнодушных жителей города стала Детская клиническая больница №3.

Здесь необходимо пояснить, что это не простая больница в полном понимании своего предназначения. На попечении персонала больницы находятся не совсем обычные пациенты. Дети, даже можно сказать детки, совсем маленькие жители Владивостока в возрасте от нескольких месяцев до трех лет. Большинство из них попросту брошены родителями, а есть и такие, чье будущее напрямую зависит как от заботливого персонала, так и помощи извне. Это малыши, у которых обнаружена ВИЧ-инфекция или подозрение на нее. Сердце кровью обливается при виде крохотного создания, когда понимаешь, что смертельная болезнь может быть где-то рядом!

Когда вручение даров "автобомбил" проходило в детской больнице, персонал вынес на солнышко 4-месячного Витю. На первое в его жизни взрослое мероприятие. И все мы, независимо от места работы, возраста и социального статуса, при виде этого крохи, оставшегося без мамы, стали как будто немного добрее, почувствовав за собой какую-никакую ответственность за вот таких малышей, волею судеб оставшихся без родителей...

Кстати, первоначально "Супербомбила" задумывалась как промо-акция проекта "Авторадио", но только во Владивостоке с самого начала она переросла в кампанию, давшую реальную возможность помочь нашим больницам, детям. Обратить внимание жителей Владивостока и Приморского края на проблемы детей, заставить простых людей хоть на чуточку стать добрее, остановиться и подумать: ведь есть те, кому сегодня необходима наша помощь". Даже те, кто не участвовал в акции на стороне "автобомбил", приносили деньги, вещи, бытовую технику, диски, видео- и аудиокассеты и т.д.

Что же касается будущего самой акции "Супербомбила", то, как признался Александр Карпенко, "пока есть дети, нуждающиеся в помощи отзывчивых и добрых людей, пока еще остаются больницы, где ждут нашу помощь, "Супербомбила" будет продолжаться"...