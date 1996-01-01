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Эксклюзивы для приморского рынка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня на рынке автокредитов весьма активно ведут себя компании-дилеры - или, если быть точнее, кредитные брокеры. Достаточно открыть тематическую полосу в любой рекламной газете, чтобы увидеть массу объявлений типа "поможем получить автокредит", "кредиты на покупку авто за 1 час при наличии паспорта" и т.д. Это именно они - посредники, помогающие автолюбителям выбрать кредитный продукт из предложений нескольких банков. Разумеется, за определенный процент.

Как ни странно, сегодня в крае автокредиты наличными дают очень немногие банки. Это позволяет посредникам быть на гребне волны, ведь купить машину у частного продавца за "безнал" нереально.

В этих условиях среди всех кредитных предложений выделяются продукты ОАО "Роял Кредит Банк". И хотя банк начал работать на приморском рынке недавно (во Владивостоке - с апреля, в Находке - с мая), он сумел уловить специфику края и даже привнести на рынок свои ноу-хау.

Так, здесь сделали ставку на автокредиты наличными, когда сумма займа равна стоимости автомашины и покупателю не приходится переплачивать дилеру. Еще одно отличие автокредитов в Роял Кредит Банке - отсутствие комиссии за получение наличных. Кроме того, банк не берет дополнительную плату в случае досрочного погашения.

Другой эксклюзивной наработкой Роял Кредит Банка является работа кредитных агентов - специалистов, работающих "на выезде" (что для банков вообще не свойственно). Агенты банка бесплатно, по звонку клиента выезжают в любую точку города, чтобы на месте помочь оформить заявку на автокредит. Таким образом, заемщик экономит свое время и направляется в банк лишь для оформления сделки с продавцом авто.

Этот новый для нашего рынка банк уверенно движется в направлении так называемого "финансового супермаркета". Роял Кредит Банк заключил договор о сотрудничестве с приморской страховой компанией "Защита-Находка". Как партнер страховщика, банк предлагает интересные условия по страхованию ОСАГО и КАСКО - более выгодные, чем можно получить в офисах страховщика. Это избавляет клиентов от необходимости тратить время на поиск страховой компании. Важным плюсом является и то, что стоимость страховки по желанию клиента может быть включена в сумму кредита. Как объяснили нам в Роял Кредит Банке, оформить полис ОСАГО или КАСКО здесь может не только заемщик, но и любой автомобилист.

В завершение добавим, что в Роял Кредит Банке максимальный возраст автомобиля, который на который можно получить кредит, является максимальным и в целом по рынку - 15 лет.

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