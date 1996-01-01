GreenEco: больше километров в каждом литре

В разноцветье мировых автомобильных бензинов этим летом влилась еще одна краска. На автозаправках НК "Альянс" по всему Дальнему Востоку уже заливают в баки машин бензин зеленого цвета. Подобную отличительную окраску получили GreenEco-95 и GreenEco-98 - сразу два вида нового экономичного бензина, выпускаемых с июня на Хабаровском НПЗ.

Почему на смену уже привычным для водителей бензинам 95 и 98 пришел топливный бренд GreenEco, представители нефтяной компании "Альянс" подробно рассказали на презентации нового топлива на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Оказалось, что инициаторы новинки... сами дальневосточные автолюбители. Ведь именно по их пожеланиям в прошлом году на Хабаровском НПЗ совместно с компанией Shell освоили выпуск бензина, специально разработанного для местных климатических условий. Как результат, АИ-95 зимний заметно облегчает запуск двигателя в холода. Опыт оказался удачен, и НК "Альянс" провела новые маркетинговые исследования на территории ДВФО. Опросы показали, что автовладельцы одним из главных требований к качеству топлива считают его экономичность, сохранение мощности двигателя и его защиту, а также экологические характеристики. Кстати, уже на стадии исследований в качестве партнера по созданию требуемого дальневосточниками продукта был выбран крупнейший в мире концерн BASF, специализирующийся на разработке компонентов, повышающих эксплуатационные свойства топлива.

Выполнение поставленной задачи потребовало немалых усилий от немецких специалистов, о чем подробно рассказал глава топливной испытательной лаборатории BASF Герхард Ляйдиг (г. Людвигсхафен). Уже во время своего первого визита в регион он отметил, что здесь весьма распространены автомобили японского производства марки "Тойота", поэтому для испытаний нового топлива были выбраны несколько двигателей "Тойота", в том числе 5S, а также "Митсубиси" GDI с прямым впрыском.

- После стандартного 60-часового пробега на обычном бензине (это примерно соответствует 3 тыс. км в обычной жизни) на клапанах образовалось большое количество отложений, - поясняет Герхард Ляйдиг, показывая журналистам кадры испытаний. - Затем мы сделали второй пробег, уже с бензином GreenEco, - клапаны хоть и не идеальной чистоты, но видно, как сильно снизилось нагарообразование. И хотя секрет рецептуры GreenEco Герхард Ляйдинг раскрывать не стал, он пояснил общий принцип действия. В процессе эксплуатации система подачи топлива в двигателе очищается и покрывается защитной пленкой, что предотвращает образование отложений внутри трубопроводов и патрубков и поддерживает топливные форсунки в чистом состоянии. А за счет улучшенных антикоррозийных свойств уменьшается вероятность отказа двигателя и увеличивается его долговечность. В результате бензины GreenEco заметно снижают расход топлива (в среднем до 3% экономии, или 70 л в год), уменьшают затраты на ремонт и восстанавливают заявленную производителем мощность двигателя.

Немаловажен и достигнутый экологический эффект. За счет соответствия стандарту Евро-4 и уменьшения пробега происходит сокращение вредных выбросов в атмосферу. К примеру, эмиссии углеводорода - на 20%, окислов азота - на 13%. И как пояснил начальник производственно-диспетчерского отдела Хабаровского НПЗ Антон Вагин, в новом виде бензина не забыты и плюсы, достигнутые на заводе при разработке бензина АИ-95-зимний. Как пояснил начальник отдела оперативно-производственной деятельности департамента нефтепродуктов НК "Альянс" Леонид Овсянников, к подобному ходу в мире прибегают часто, к примеру тот же ExxonMobil красит свой бензин красным цветом, а компания Aral - голубым.

- Мы выбрали зеленый цвет по нескольким соображениям. Во-первых, это защита от фальсификаций, которая указывает на происхождение топлива. Индивидуально воспроизвести этот цвет нельзя. Во-вторых, это своеобразный знак качества - он совпадает с брендовым цветом компании "Альянс". В-третьих, зеленый цвет ассоциативно говорит об экологии, о защите окружающей среды, что для нашей компании очень важно, - поясняет Леонид Овсянников.

Он также дал несколько советов дальневосточным автолюбителям:

- На любой АЗС НК "Альянс", на любой раздаточной колонке есть окошко, через которое вы увидите, какого цвета бензин. При любых добавлениях он изменит свой цвет. Если сомневаетесь - слегка выньте заправочный пистолет из бака и посмотрите на струю. Продолжаете сомневаться - на некоторых заправках сети "Альянс" будут стоять образцы бензина GreenEco, подойдите и сравните - разбавлен или нет. Если сомнения остаются, тут же проинформируйте нас по "горячей линии", телефоны которой есть опять же на любой нашей АЗС.