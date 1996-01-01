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"Премиум плюс" - новый продукт в "ипотечном супермаркете" ПримСоцБанка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первый во Владивостоке "ипотечный супермаркет" ПримСоцБанка расширяет ассортимент своих ипотечных продуктов. Учитывая индивидуальные интересы и потребности каждого клиента, специалисты банка ввели уникальный кредитный продукт "Премиум плюс". Особую ценность он представляет для клиентов, уже имеющих собственную квартиру.

Клиенты имеют возможность получить в "ипотечном супермаркете" ПримСоцБанка существенную сумму денег в кредит для улучшения своих жилищных условий или совершения крупных покупок, а также на приобретение недвижимости по ипотеке без первоначального взноса под залог своей недвижимости. Причем основным преимуществом можно выделить возможность сдавать приобретаемое и закладываемое жилье в аренду, покрывая тем самым расходы на ежемесячные выплаты по кредиту.

Квартиры, находящиеся в собственности заемщика, служат гарантией для банка при доверии клиенту крупных денежных сумм.

Клиенты, имеющие положительную историю в ПримСоцБанке, могут смело рассчитывать на особое отношение в офисах банка. Досрочное погашение по кредиту "Премиум плюс" возможно уже через год после получения кредита.

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