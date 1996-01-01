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Ипотечный кредит плюс страховой полис от "Росгосcтраха"
- Собралась оформить кредит на покупку 3-комнатной квартиры. Что такое ипотечное кредитование, знаю, но хотелось бы узнать поподробнее об ипотечном страховании.
На вопрос отвечает заместитель директора по страхованию Приморского филиала компании "Росгосстрах" Сергей ПЛЯСЕНКО:
- Кредит на покупку квартиры или дома всегда сопровождается страхованием. Ипотечный кредит - это в большинстве случаев долгосрочный заём, который банк выдаёт человеку на срок от 1 года до 25 лет.
Договор ипотечного страхования заключается между страховой компанией и физическим лицом-заемщиком (страхователем) в пользу третьего лица (выгодоприобретателя), в роли которого выступает банк.
При этом заемщик также является крайне заинтересованным лицом в страховании, так как с помощью страхового полиса он защищает свое имущество и гарантирует себе и своей семье сохранение привычного уровня жизни. Особенно это касается случаев, если заемщик заболеет или попадет в катастрофу, потеряет здоровье и не сможет работать.
Страховая компания на основании договора осуществит выплату в размере имеющейся на момент страхового случая задолженности перед банком.
Тем, кто только собирается взять ипотечный кредит, советую обратить внимание на условия, которые предлагает сегодня "Росгосстрах". В последнее время уровень и качество услуг, предлагаемых всеми нашими региональными подразделениями, в том числе и Приморским филиалом, существенно повысились.
Кроме того, с конца прошлого года у нас внедрена новая тарифная политика и базовые тарифы значительно снизились. По-прежнему важным конкурентным преимуществом "Росгосстраха" на рынке ипотеки является условие, что размер тарифа не увеличивается в течение всего срока действия договора страхования при переходе человека в другую возрастную категорию. У большинства компаний тариф по этому виду увеличивается в связи с увеличением возраста человека.
Таким образом, по нашему договору ежегодные взносы по мере уменьшения остатка задолженности заёмщика действительно снижаются.
Технологии и условия страхования, которые "Росгосстрах" предлагает сегодня на рынке ипотеки, только в 2006 году по достоинству оценили более 25 тысяч заемщиков. Мы активно развиваем партнeрские отношения со всеми ведущими операторами рынка ипотеки. Сегодня партнерами компании являются более 300 банков на всей территории России и других организаций, занимающихся выдачей ипотечных кредитов.
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