Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Комфортная ипотека Промсвязьбанка
Проблема приобретения собственного жилья стоит перед большинством горожан. В то же время на рынке ипотечного кредитования есть масса предложений. О том, на какие нюансы должен обратить внимание потенциальный заемщик, читателям "ЗР" рассказывает Александр ВЛАСОВ, начальник отдела продаж кредитных розничных продуктов Владивостокского филиала АКБ "Промсвязьбанк".
- Александр Геннадьевич, какой главный вопрос, на который должен получить ответ заемщик?
- Полагаю, что заемщик должен понять, что же такое ипотечный кредит. Проще говоря, это деньги, которые банк предоставил клиенту взаймы на приобретение жилья. Приобретенная за счет кредита жилая недвижимость будет находиться в собственности заемщика. А зарегистрировать в квартире всех членов своей семьи заемщик имеет право после совершения сделки купли-продажи, не дожидаясь полного погашения кредита. Вопреки распространенному мнению, банк не является собственником квартиры, он всего лишь залогодержатель.
- Можно ли взять ипотечный кредит, если в собственности у потенциального заемщика уже есть квартира или дом?
- Конечно, это только увеличит шансы на получение кредита! Но основой для принятия решения о выдачи кредита является величина дохода заемщика, который может формироваться из нескольких источников. Во-первых, это зарплата по основному месту работы, во-вторых, доход от работы по совместительству, в-третьих, доход по акциям и другим ценным бумагам, в-четвертых, страховые выплаты и т. д. Мы принимаем к рассмотрению как справку о доходе по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, так и справку по форме банка.
- Какие программы ипотечного кредитования предлагает Промсвязьбанк?
- Мы предлагаем собственную ипотечную программу, кроме того, реализуем совместную программу с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Поэтому всегда можно выбрать подходящий вариант.
Собственная программа Промсвязьбанка наиболее интересна тем, кто рассматривает предложения о приобретении недвижимости на вторичном рынке жилья. Минимальная сумма кредита составляет в рублевом эквиваленте $8 тыс. по текущему курсу ЦБ, а максимум может достигать 90% стоимости приобретаемой готовой недвижимости. Среди наших нововведений - уменьшение первоначального взноса до 10% от стоимости жилья. Следующее - увеличение максимального срока кредитования до 20 лет и отсутствие ежемесячных комиссий.
Упрощены требования к заемщику, а именно отменено обязательное требование к регистрации заемщика по месту приобретения жилья, достаточно регистрации по месту расположения филиала банка. Теперь ипотека доступна и для тех, кому уже больше 40 лет. Кредит должен быть возвращен банку до достижения заемщиком 60-летнего возраста, если речь идет о женщинах, и до 65 лет, если заемщиком является мужчина.
- В чем отличия собственной программы банка от стандартов АИЖК?
- По программе АИЖК ипотечные ставки и размер первоначального взноса варьируются в зависимости от срока. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше процентная ставка. Кроме того, чем меньше срок кредита, тем меньше будет процентная ставка.
- Какие дополнительные траты ждут будущего владельца квартиры?
- Заемщику необходимо единовременно уплатить комиссию в размере 1% от суммы кредита, но не более $1,5 тыс. (в рублевом эквиваленте). Поскольку нам немаловажно спокойствие самих заемщиков, их уверенность в завтрашнем дне, при получении ипотечного кредита страхование - это обязательное условие.
- Какие виды страхования сопутствуют ипотечному кредиту?
- Таковым являяются: страхование жизни и потери трудоспособности заемщика (всех лиц, являющихся заемщиками по кредитному договору); страхование приобретаемого жилья от рисков утраты и повреждения; страхование права собственности на предмет ипотеки (т. е. на квартиру, которую приобретает заемщик).
- Скажите, если заемщик взял кредит, к примеру, на 20 лет, а обстоятельства повернулись таким образом, что он пожелает вернуть долг раньше срока, сможет ли клиент это сделать?
- По собственной программе Промсвязьбанка клиент сможет досрочно погасить кредит в любой момент. При частичном досрочном погашении кредита осуществляется пересчет графика. По выбору клиента в графике либо уменьшается количество платежей, либо сумма ежемесячного платежа. На мой взгляд, очень удобно.
По программе АИЖК клиент имеет возможность отдать кредит досрочно не ранее чем через 6 месяцев после выдачи кредита. Это традиционное правило для многих банков.
- Известно, что для получения ипотечного кредита заемщик должен предоставить целый пакет документов. А как обстоят дела с поручителями и созаемщиками?
- Владивостокский филиал Промсвязьбанка рассматривает в качестве созаемщика не только супруга или супругу, но и близких родственников - родителей и детей заемщика. И еще один благоприятный момент для клиента: при расчете суммы кредита учитывается совокупный доход семьи, например родителей и взрослых детей. Если супруг или супруга не являются созаемщиками, то они могут выступать в качестве поручителей.
Более подробную информацию вы можете получить по следующим адресам:
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 14, тел. (4232) 49-22-29.
Дополнительный офис "Заря":
г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д. 150, тел. (4232) 321-606.
Дополнительный офис "Находкинский":
г. Находка, Находкинский проспект, д. 100, тел. (4236) 62-57-02.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"