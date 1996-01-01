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Комфортная ипотека Промсвязьбанка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Проблема приобретения собственного жилья стоит перед большинством горожан. В то же время на рынке ипотечного кредитования есть масса предложений. О том, на какие нюансы должен обратить внимание потенциальный заемщик, читателям "ЗР" рассказывает Александр ВЛАСОВ, начальник отдела продаж кредитных розничных продуктов Владивостокского филиала АКБ "Промсвязьбанк".

- Александр Геннадьевич, какой главный вопрос, на который должен получить ответ заемщик?

- Полагаю, что заемщик должен понять, что же такое ипотечный кредит. Проще говоря, это деньги, которые банк предоставил клиенту взаймы на приобретение жилья. Приобретенная за счет кредита жилая недвижимость будет находиться в собственности заемщика. А зарегистрировать в квартире всех членов своей семьи заемщик имеет право после совершения сделки купли-продажи, не дожидаясь полного погашения кредита. Вопреки распространенному мнению, банк не является собственником квартиры, он всего лишь залогодержатель.

- Можно ли взять ипотечный кредит, если в собственности у потенциального заемщика уже есть квартира или дом?

- Конечно, это только увеличит шансы на получение кредита! Но основой для принятия решения о выдачи кредита является величина дохода заемщика, который может формироваться из нескольких источников. Во-первых, это зарплата по основному месту работы, во-вторых, доход от работы по совместительству, в-третьих, доход по акциям и другим ценным бумагам, в-четвертых, страховые выплаты и т. д. Мы принимаем к рассмотрению как справку о доходе по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, так и справку по форме банка.

- Какие программы ипотечного кредитования предлагает Промсвязьбанк?

- Мы предлагаем собственную ипотечную программу, кроме того, реализуем совместную программу с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Поэтому всегда можно выбрать подходящий вариант.

Собственная программа Промсвязьбанка наиболее интересна тем, кто рассматривает предложения о приобретении недвижимости на вторичном рынке жилья. Минимальная сумма кредита составляет в рублевом эквиваленте $8 тыс. по текущему курсу ЦБ, а максимум может достигать 90% стоимости приобретаемой готовой недвижимости. Среди наших нововведений - уменьшение первоначального взноса до 10% от стоимости жилья. Следующее - увеличение максимального срока кредитования до 20 лет и отсутствие ежемесячных комиссий.

Упрощены требования к заемщику, а именно отменено обязательное требование к регистрации заемщика по месту приобретения жилья, достаточно регистрации по месту расположения филиала банка. Теперь ипотека доступна и для тех, кому уже больше 40 лет. Кредит должен быть возвращен банку до достижения заемщиком 60-летнего возраста, если речь идет о женщинах, и до 65 лет, если заемщиком является мужчина.

- В чем отличия собственной программы банка от стандартов АИЖК?

- По программе АИЖК ипотечные ставки и размер первоначального взноса варьируются в зависимости от срока. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше процентная ставка. Кроме того, чем меньше срок кредита, тем меньше будет процентная ставка.

- Какие дополнительные траты ждут будущего владельца квартиры?

- Заемщику необходимо единовременно уплатить комиссию в размере 1% от суммы кредита, но не более $1,5 тыс. (в рублевом эквиваленте). Поскольку нам немаловажно спокойствие самих заемщиков, их уверенность в завтрашнем дне, при получении ипотечного кредита страхование - это обязательное условие.

- Какие виды страхования сопутствуют ипотечному кредиту?

- Таковым являяются: страхование жизни и потери трудоспособности заемщика (всех лиц, являющихся заемщиками по кредитному договору); страхование приобретаемого жилья от рисков утраты и повреждения; страхование права собственности на предмет ипотеки (т. е. на квартиру, которую приобретает заемщик).

- Скажите, если заемщик взял кредит, к примеру, на 20 лет, а обстоятельства повернулись таким образом, что он пожелает вернуть долг раньше срока, сможет ли клиент это сделать?

- По собственной программе Промсвязьбанка клиент сможет досрочно погасить кредит в любой момент. При частичном досрочном погашении кредита осуществляется пересчет графика. По выбору клиента в графике либо уменьшается количество платежей, либо сумма ежемесячного платежа. На мой взгляд, очень удобно.

По программе АИЖК клиент имеет возможность отдать кредит досрочно не ранее чем через 6 месяцев после выдачи кредита. Это традиционное правило для многих банков.

- Известно, что для получения ипотечного кредита заемщик должен предоставить целый пакет документов. А как обстоят дела с поручителями и созаемщиками?

- Владивостокский филиал Промсвязьбанка рассматривает в качестве созаемщика не только супруга или супругу, но и близких родственников - родителей и детей заемщика. И еще один благоприятный момент для клиента: при расчете суммы кредита учитывается совокупный доход семьи, например родителей и взрослых детей. Если супруг или супруга не являются созаемщиками, то они могут выступать в качестве поручителей.

Более подробную информацию вы можете получить по следующим адресам:

г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 14, тел. (4232) 49-22-29.

Дополнительный офис "Заря":

г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д. 150, тел. (4232) 321-606.

Дополнительный офис "Находкинский":

г. Находка, Находкинский проспект, д. 100, тел. (4236) 62-57-02.

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