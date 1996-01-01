Подарок на каждый день

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В середине февраля прошлого года по предложению администрации Владивостока и инициативе председателя Совета директоров инвестиционно-строительной компании "Динас" Дмитрия ИВАНОВА была начата капитальная реконструкция части Спортивной набережной, а к Дню города, в конце июня, она была закончена. За срок чуть более четырех месяцев территория в основании гавани, не менявшая своего внешнего вида, пожалуй, еще с 1960-х гг., приобрела новый облик, о годовщине которого мы и решили напомнить.
Что было
В результате реконструкции, которую провела здесь группа компаний "Динас", практически вдвое была расширена прогулочная зона вдоль пляжа, их разделила подпорная стенка, облицованная гранитом и мрамором, асфальт был заменен на гранитные плиты. С высокой набережной к пляжу спустились выполненные в граните лестницы. Через каждые десять метров были установлены высокие фонари в ретро-стиле и лавочки.
Здесь же были разбиты цветники, высажены новые деревья и кустарники, на пляж завезен приличный слой речного песка, появились выполненные в едином стиле павильоны, летние кафе, ресторан и пр.
К этому стоит добавить, что в ходе реконструкции впервые за долгое время были обновлены инженерные сети, проходящие под прогулочной зоной.
Прошлогодние опасения, что реконструкция затянется, оказались напрасны, и традиционная зона отдыха горожан к сезону массового отдыха была сдана во всей красе. В благодарность за вклад в развитие этой территории, а делалась реконструкция целиком на средства "Динаса", городская администрация, как и обещала, предоставила ее в аренду компании на 49 лет. Правда, без узкой полоски пляжа. Теперь благотворительная акция от компании городу стала "подарком на каждый день", потому что "Динас" продолжает вкладывать средства в содержание реконструированной территории.
- С тех пор, как эта часть Спортивной набережной вновь была открыта для отдыхающих, на ее содержание нашей компанией расходуется примерно около полумиллиона рублей в месяц, - говорит исполнительный директор ИСК "Динас" Зоя Алексеевна БОГОМАЗ. - Это очень дорогой проект. Наши расходы включают арендную плату за землю, содержание управляющей компании, вывоз мусора, охрану и даже подвоз воды, которой мы моем гранит. В минувшую зиму мы берегли деревья и кустарники, укрывали их, чтобы они не погибли, как это случилось напротив штаба ТОФ и в Жариковском сквере... В этом году нам же пришлось высаживать и цветы. Из списка объектов городского управления благоустройства набережную поспешили исключить.
Кстати, сама зона морского пляжа площадью около 9 тыс. кв. м, что тянется вдоль набережной, осталась городской, и ее в "нагрузку" поручили содержать компании.
Что есть
Назвать уборку Спортивной набережной титанической, может быть, и не так чтобы правильно, но что-то героическое в этом есть. Территорию в 30 тыс. кв. м обслуживают девять дворников, в задачу которых входит постоянно поддерживать ее в чистом виде. Меняясь, они работают с пяти часов утра и до полуночи. Но расслабиться здесь, как где-нибудь на жилмассиве, отработав несколько часов, не удается - посетители постоянно держат в тонусе. Общий культурный уровень нашего "отпускного" народа сегодня можно оценивать как "низший", и, хотя на набережной и пляже установлено более 100 разных урн, многие, бросая мусор, не попадают в них. И дворники не остаются без работы ни на минуту. Рано утром они метут набережную "врукопашную", граблями, "процеживают" песок на пляже, собирают окурки, бутылки, целлофановые пакеты и пр., что оставляют посетители, чтобы к 8-8.30 погрузить собранный мусор на машины и вывезти. И все равно к вечеру накапливаются новые "горы"...
"Урожай" мусора ежедневно составляет около 120 больших черных мусорных мешков. Вывоз каждого из них сегодня обходится в 42 рубля. То есть только эта статья расходов тянет не менее чем на 100 тыс. руб. в месяц.
Особенно ответственные для дворников дни - это уборка после всенародных праздников, футбольных матчей и концертов на стадионе "Динамо". Ситуация выходит из разряда штатных. И тогда приходится по-настоящему авралить. И в такие часы тем, кто намусорил, лучше не слышать, какими нехорошими словами их называют работники метлы и совка. Тем не менее за минувший год управляющая компания ни разу не была подвергнута каким-либо санкциям за уборку территории.
Много работы здесь и у охранников. Народ на набережную приходит разный: кто-то - отдохнуть, а кто-то - повандалить. За год пришлось восстанавливать десять ограбленных киосков, вывесить на флагштоки немало новых флагов, которые, видимо, как сувениры, отъявленные клептоманы уносят даже вместе с бечевой. Немало было поймано и сопровождено во Фрунзенский РОВД промышлявших здесь хулиганов и других нарушителей закона. В результате они стали избегать этого места.
Некоторые ошибочно полагают, что аренда "лакомого кусочка" городской территории в любом случае должна покрываться платежами по субаренде с предприятий торговли, общепита, лоточников и владельцев различных аттракционов. Зоя Алексеевна пояснила, что общие расходы компании по содержанию набережной платежами от аренды обычно покрываются примерно на 50%. Какой-то дополнительный доход можно получить только в четыре теплых месяца, когда сюда приходят временные субарендаторы с батутами, велосипедами, временными палатками. Но и расходы на обслуживание территории в теплый сезон резко возрастают. Что касается затрат на реконструкцию, то они, естественно, ничем не покрываются.
Казалось бы, достаточно поднять стоимость аренды, и "концы с концами" сойдутся. Но на это "Динас" пойти не может, как и арендаторы - поднять цены на свои услуги и товары, которые практически не выше, чем вообще по городу. Случись аренде здесь "взлететь" - и торговля встанет. Ведь народ сюда жалует со всего города большей частью небогатый, а вип-персоны отдыхают иначе.
Разные проверяющие не раз искали нарушения в действиях компании по аренде набережной, полагая, что она "гребет деньги лопатой". Когда же вникали в расходы, то вопросы сразу отпадали.
Для группы компаний "Динас" реконструкция первой очереди набережной Спортивной гавани с самого начала больше была благотворительным социальным проектом. В "Динасе" считают, что это лишь первый этап на пути к созданию в этом излюбленном месте отдыха горожан настоящего культурно-развлекательного центра. Но только если в полной мере воплотится проект второй очереди реконструкции Спортгавани. Дело в том, что только эксплуатация объектов второй очереди сможет вывести содержание территории из "минуса".
Что будет
Приступить к реконструкции второй очереди территории набережной, прилегающей к фонтану, общей площадью около 33 тыс. кв. м предполагалось этой весной. Но работы так и не начались. Пока что готовится основной пакет документов, который должен пройти довольно длительный процесс согласований, чтобы в конечном итоге было получено разрешение на строительные работы. Кроме того, вторая часть реконструкции особенно сложна и затратна.
В какой-то степени инвестора сдерживают еще и мысли о том, не окажутся ли эти затраты напрасными. Какой-то риск, что проект не окупится, судя по итогам первого года аренды, есть. А чтобы завершить начатое, кроме денег потребуется еще и время - около трех лет.
- Но если все, что здесь нами задумано, все-таки воплотится, то лучше этого места отдыха на всем Дальнем Востоке не будет, - сказала в завершение нашей встречи Зоя Алексеевна и добавила. - Если нам не будут мешать...
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