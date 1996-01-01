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Единая смарт-карта на всех АЗС ООО "РН-Востокнефтепродукт" в Дальневосточном регион
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
- качественное топливо на всех дальневосточных АЗС ООО "РН-Востокнефтепродукт" - значительная скидка с каждого литра топлива - полная информация для руководителей предприятий - отсутствие абонентской платы за обслуживание - простота, долговечность, удобство в эксплуатации - гибкость и оперативность работы с клиентами ООО "РН-Востокнефтепродукт" - сеть автозаправочных станций в Дальневосточном регионе г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 57а, тел. +8 (4232) 33-65-24
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