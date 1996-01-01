РСН - любимое радио президента...

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Смысл этого известного изречения подтверждается каждый день.

Если в США, Европе, Японии информация представляет интерес в основном для дилеров и брокеров, работающих на биржах, то в России она необходима большей части населения - госслужащим, политикам, бизнесменам, военным, студентам, пенсионерам - всем тем, кто следит за происходящими политическими, экономическими и общественными процессами.

Задача "Русской службы новостей" (РСН) - не только держать своего слушателя в курсе всех происходящих событий, но и преподносить их объективно, честно и непредвзято. Этим и объясняется отношение к ней Президента России.

Четыре кита РСН

РСН - динамично развивающаяся сеть информационного вещания, появившаяся в октябре 2001 г. в составе столичного радиохолдинга "Русская медиагруппа". Четыре основных новостийных принципа, благодаря которым РСН закрепилась на российском информационном рынке: важность темы, ясность, полнота и интерес.

На сегодняшний день сеть РСН охватывает уже более 120 городов России. Во Владивостоке станция вещает уже год на частоте 105.7 FM. Располагается на ул. Пограничной,2, 3-й этаж, студия № 3.

Отличительные особенности РСН:

- уникальный информационно-музыкальный формат (News-Talk) - информация-60%, музыка-40%;

- непредвзятая и полезная информация;

- актуальные новости;

- динамично развивающаяся сеть вещания.

Эксклюзивная информация

Каждый час РСН знакомит вас с последними новостями Приморья. В том числе: сообщениями информационных агентств Владивостока и Приморского края; сообщениями пресс-центров г. Владивостока и Приморского края; сообщениями оперативного дежурного г. Владивостока, эксклюзивной информацией РСН во Владивостоке; оперативной информацией; новостями Дальневосточного и Азиатско-Тихоокеанского регионов. В 10.00 и 18.50 в эфире РСН - новости спорта.

Программы РСН затрагивают самые разные темы: экономические, политические, спортивные, научные, житейские.

"Капитал" - аналитическая программа о том, как не растратить свои деньги, приумножить капитал, не оказаться жертвой мошенников, распознать финансовую аферу.

"Vive valeque" (живи и здравствуй) - программа о здоровом образе жизни.

"Модный момент" - программа для тех, кто не может и не хочет существовать вне моды.

"По газам!" - автомобильная программа для опытных водителей, "чайников" и пешеходов.

"Замочная скважина" - все самое интересное о российском шоу-бизнесе: частная жизнь певцов, музыкантов, актеров, знаменитых людей.

На ток-шоу "Женатиков и холостяков" каждую неделю идет бурное обсуждение и рассуждение на темы вечных вопросов любви, человеческих отношений, семейных страстей, случаев семейной и холостой жизни.

Ежедневно в эфире информационная программа о культурной жизни Владивостока "Отдохни по-русски" - все об отдыхе и развлечениях: премьерах фильмов; рейтинговых телепрограммах; концерты звезд местной, российской и мировой эстрады; информация о программах ночных клубов, театральных премьерах и вернисажах. И, конечно, профессиональные комментарии психологов, социологов, юристов.

Музыкальное наполнение эфира: русские и зарубежные песни, хиты последних десятилетий; душевные, любимые и понятные мелодии; песни, поднимающие настроение; мелодии, навевающие воспоминания.

Голоса, которым можно верить

Итак, служба информации состоит из 7 человек, и возглавляет ее Роман БАБИЧ - Шеф редактор с большой буквы. Несмотря на свою молодость, за плечами Романа 9 лет работы на радио. В этом году в Москве состоялся конкурс Национальной премии "Радиомания-2007". И для нас было большой приятной неожиданностью, когда Московская Русская служба новостей позвонила нам во Владивосток и сказала, что выдвигает Романа на конкурс как лучшего репортера России.

Недавно мы получили диплом Национальной премии "Радиомания-2007", подписанный президентом "МедиаСоюза" Александром ЛЮБИМОВЫМ и руководителем Федерального агентства связи А. БЕСКОРОВАЙНЫМ. Было очень приятно, и чувство гордости не покидает до сих пор.

Роман действительно отличный журналист, и профессионализма ему не занимать: актуальные репортажи, прекрасное журналистское чутье, объективная подача новостей, правильная грамотная речь, приятный тембр голоса, мгновенная реакция на происходящие события, безупречная редакторская работа. Его репортажи высоко ценят в "Первопрестольной" и вообще говорят, что "Русская служба новостей - Владивосток" - одна из лучших по всей России.

Роман Бабич:

"Для меня "Русская служба новостей - Владивосток" - больше, чем работа. Это сплоченная профессиональная команда по-настоящему дорогих мне людей, и, составляя выпуски новостей, прежде всего мы думаем о людях, которые будут их слушать. Главный критерий для "Русской службы новостей - Владивосток" - это Объективность с большой буквы".

Еще один голос, который знакомит вас с новостями каждый день в прямом эфире РСН, принадлежит Александре ХУДЯКОВОЙ - девушке, несомненно, серьезной и умной. Так же, как и Роман, Александра 100%-ный радийный человек и работает на радио 9 лет. Кроме того, Худякова - одна из немногих журналистов, прошедших профессиональную подготовку под руководством британской корпорации ВВС; свободно владеет английским и французскими языками; ас в области истории искусства, живописи и архитектуры.

Александра Худякова:

"В первую очередь РСН для меня - это оперативная, интересная, полезная, развлекательная, точная, эксклюзивная, удивительная ИНФОРМАЦИЯ. Это безграничная возможность каждый день узнавать и открывать что-то новое и, самое главное, делиться этим с нашими слушателями. Во-вторых, это музыка, проверенная временем и любимая многими, в том числе и мной. В-третьих, наш маленький, но очень дружный коллектив, в котором приятно и кофе попить, и песни попеть, и последние новости обсудить. Вот это и есть для меня РСН! И самое приятное, что это ежедневное удовольствие ежемесячно поощряется".

Что касается владивостокского эфира РСН, то за пультом и у микрофона находятся ведущие, проработавшие в радийных СМИ не один год - это Кирилл ПОНОМАРЕНКО (стаж 11 лет) и Петр ИВАНОВИЧ (стаж 19 лет; до недавнего прошлого преподаватель Международного института рекламы г. Москва по предметам "Креатив в коммуникациях" и "Технологии рекламного производства в электронных СМИ").

Кирилл Пономаренко:

"Для меня РСН - это прежде всего источник полезной и оперативной информации. Ведь не всегда ты имеешь возможность целыми днями сидеть за компьютером и отслеживать цепь происходящих событий. А с помощью "Русской службы новостей" все буквально на "блюдце с голубой каёмкой". Причем приятен тот факт, что сама подача материала происходит не в сухом исполнении, а с "человеческим лицом". Все просто, понятно и вкусно! Но самое главное - это совершенный баланс между информационными программами и музыкальным наполнением. От этого сочетания хочется снова и снова настраиваться на 105.7 FM!"

Петр Иванович:

"Приятно находиться при деле, которое тебе нравится на все сто процентов. Русская служба новостей - это моя станция. По всем параметрам! РСН - это информационное дыхание страны и мира. РСН - это хиты 80-90-х, музыка, на которой мы выросли. Любую песню, играющую в эфире, я могу подхватить и спеть. Ну, и главное, РСН - это ЛЮДИ, которых я уважаю и люблю, с которыми приятно работать!"

И, наконец, самая молодая, но, несомненно, талантливая Анастасия КУЛЕШОВА, которая в этом году с отличием окончила факультет журналистики ДВГУ и блестяще защитила диплом на тему: "Тенденции развития сетевого радиовещания во Владивостоке".

Анастасия Кулешова:

"РСН - радиокомпания, о которой молодой журналист может только мечтать! Моя мечта сбылась! Друзья периодически звонят узнать, что интересного происходит в мире и нашем городе. В итоге получают информации с излишком! Быть в курсе всех событий - теперь это моя работа! Даже предсвадебные хлопоты отходили на второй план, а если бы и случилась такая необходимость, то и свадьбу отложила бы".

Генеральным директором и вдохновителем РСН во Владивостоке является Маргарита КОГАН (более известная многим как Марго). Этот человек - моральный и энергетический лидер всего творческого коллектива станции. Маргарита не просто ставит цели перед собой и сотрудниками, но и помогает каждому понять свою роль в общем деле. Это не простая задача. Она требует как профессиональных, так и человеческих качеств, редкого сочетания творческой созидательности и управленческих способностей. Всем этим Маргарита, сплотившая вокруг себя профессиональный коллектив, обладает в полной мере.

Маргарита Коган:

"Для меня "Русская служба новостей" не просто радиостанция - это целый космос возможностей в информационном, музыкальном и человеческом плане. Мы возложили на себя нелегкое бремя общественного радио. Вам ничего не стоит нажать кнопку на 105.7 FM и узнать обо всем, что происходит в данную минуту на улице, в городе, крае, стране, мире. Потому что мы делаем новости для вас. Будьте в курсе!"