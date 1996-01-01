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Ваш офис в "Сердце океана"
Не только жить, но и работать в комфортной среде в самом сердце города, ощущая его быстрый пульс и одновременно умиротворяющее спокойствие, способствующее принятию взвешенных и единственно правильных решений.
Все это предлагает Вам инвестиционно-строительная компания "Далта-Восток-1". Коммерческие помещения площадью от 100 кв.м в комплексе у моря по адресу: ул. Станюковича, дом 3, с отдельным входом с морской стороны и организованной парковкой. Строительство жилого комплекса бизнес-класса "Сердце океана" со встроено- пристроенными помещениями, подходит к завершению. До полной готовности к эксплуатации остается несколько месяцев. Еще до начала работы Вашего офиса возможно внести корректировки во внутреннюю отделку с учетом Ваших потребностей, поэтому есть смысл пообщаться со строителями прямо сейчас. Офисные помещения находятся на первом и втором этажах здания. Предлагается чистовая внутренняя отделка, подведены телефонные линии.
Месторасположение, оптимальная цена, престиж - вот основные составляющие предложения, которое делает компания "Далта-Восток-1". Прибавьте сюда развитую инфраструктуру района и самого жилого комплекса, близость транспортных развязок, бизнес-центров, ресторанов для проведения деловых обедов и свежий морской воздух. Все условия для плодотворной работы и достойного отдыха.
Чтобы связаться с сотрудниками компании "Далта-Восток-1" по вопросам аренды офисных помещений, звоните по тел.: (4232) 61-11-36, 93-63-63.
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