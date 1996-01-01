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Лучший оператор АЗС Приморья живет в Зарубино
Среди операторов автозаправочных станций ОАО "Приморнефтепродукт" прошел конкурс на звание лучшего знатока своего дела. Компания, как клиентоориентированное предприятие большое внимание уделяет не только качеству обслуживания на своих АЗС, но и мотивации сотрудников, которые работают непосредственно с потребителями.
На АЗС №109 на ул. Днепровскую во Владивостоке прибыли на конкурс в основном женщины в форменной одежде. Участницы и участники собрались со всех уголков Приморья, некоторые из них работают операторами в "Приморнефтепродукте" более 10 лет.
Сложная простота
Прежде чем попасть на соревнование, они прошли отбор среди своих подразделений и групп АЗС. Кроме того, практическую часть на 109-й АЗС предваряла теория. За 45 минут участницы должны были ответить на 35 вопросов по 7 темам: по технике безопасности, охране труда, правилам обслуживания клиентов и т.д. Как призналась одна из операторов Ольга ЗДОР, были и специфичные вопросы, например о свойстве масел. Понятно, что, кто специально не интересовался этой темой, ответить не смог.
Между тем с распространенным мнением о том, что работа оператора АЗС - крайне простое занятие, можно поспорить. "От оператора также зависит, станет автолюбитель постоянным клиентом или нет, - поясняет Ольга Валентиновна. - При этом нужно быть еще тонким психологом, чтобы правильно суметь ответить на возникающие иногда колкие вопросы клиента. Мне нравится эта работа, нравится, когда автомобилисты уезжают с нашей АЗС довольные, а потом возвращаются снова. Раньше я трудилась в системе мелиорации, но когда пришлось менять сферу деятельности и я пришла сюда, поняла, что именно работа, связанная с людьми, мне нравится больше всего. В итоге работаю здесь уже больше 12 лет".
Еще насчет "простоты" обязанностей оператора. Например, такой простой, на первый взгляд, этап соревнования, как сбор инкассаторской сумки, также не так прост. Необходимо было правильным образом заполнить сопроводительные документы, в точном количестве сложить деньги. Как материально ответственные лица, операторы должны проследить, чтобы в сумке не оказалось недовложений либо, наоборот, излишних сумм. За каждую ошибку оператора банк штрафует предприятие. Так что везде есть своя специфика.
Не менее специфичной была практическая часть конкурса, где участники должны были правильным образом произвести замер топлива в резервуаре, отобрать пробы, измерить плотность нефтепродукта, определить по специальной формуле количество топлива в цистерне по установленной мере. Все действия участников соревнований оценивало компетентное жюри в баллах по разработанным оценочным листам. При этом, как отметил заместитель директора департамента розничной реализации Юрий НАЗАРОВ, учитывалась не скорость, с которой операторы производили действия, а их правильность.
К сожалению, конкурс не прошел в том объеме, в котором задумывался сначала. Провести до конца практическую часть соревнований помешал проливной дождь. Пришлось возместить его теоретической частью - операторы отвечали на дополнительные вопросы членов жюри.
Точно в цель
Как сообщила заместитель генерального директора - директор департамента персонала ОАО "Приморнефтепродукт" холдинга НК "Альянс" Елена БОГАЧЕВА, проведение соревнований преследует две цели:
- Во-первых, "Приморнефтепродукт" - клиентоориентированная компания, и мы проводим большую работу по развитию этого направления. У нас создан институт внутренних тренеров, уделяем внимание обслуживанию, контролю качества и т.д.
Другая цель - показать привлекательность нашей компании на рынке труда, а также стимулировать развитие своих сотрудников. Несмотря на то что в проведении подобных мероприятий нет ничего нового, поскольку такие конкурсы организовывались в прежние времена, в возрождении забытого старого, несомненно, есть свои плюсы. Это и популяризация профессии, и повышение значимости сотрудников, работающих непосредственно с потребителями. Надо отметить, что конкурс операторов АЗС - это только часть запланированного мероприятия. Вообще же соревнование организовано по четырем специальностям: электрослесари, водители бензовозов и товарные операторы.
Кроме того, мы будем еще больше уделять внимания клиенту. Он не должен общаться с кассиром через решетку. Заметьте: в настоящее время у нас их нет. Более того, значительный акцент мы делаем на продажу сопутствующих товаров - создаем мини-маркеты на АЗС. Скоро такие магазины будут на каждой автозаправочной станции. И здесь тоже очень важно мастерство оператора как активного продажника. Этому мы их учим".
Между тем в этом году по инициативе НК "Альянс" в соревновательный процесс введут новшество. Будет организован дополнительный этап конкурса уже среди операторов АЗС дальневосточных подразделений холдинга. В конце августа операторам компаний "Хабаровскнефтепродукт" и "Амурнефтепродукт" предстоит борьба за звание лучшего оператора Дальнего Востока среди сбытовых компаний нефтяной компании "Альянс".
Пока же, по итогам всех этапов прошедших в минувший четверг соревнований, лучшим оператором АЗС Приморского края стала оператор АЗС №16 поселка Зарубино Елена ГОРБУНОВА. Второе место жюри присудило Евгении ЕРМАКОВОЙ - сотруднице АЗС № 19 поселка Славянка. Третье место досталось оператору АЗС №108 Владивостока Николаю КОСОВУ. 1 сентября, в свой профессиональный праздник - День нефтяника, победители получат грамоты, памятные знаки, а также денежные премии.
ДосьеОАО "Приморнефтепродукт" в настоящее время имеет статус финансово устойчивой и динамично развивающейся нефтяной компании, является крупнейшим оператором на топливном рынке Приморья, одним из крупнейших налогоплательщиков в краевой бюджет. В структуре предприятия насчитывается 111 АЗС, 8 филиалов, 2 нефтеналивных терминала. Работа компании охватывает всю территорию Приморского края от Хасанского до Тернейского района.
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