Здоровые зубы - счастливые дети!

5 августа стартовала акция "Здоровья нашим детям" под лозунгом "Здоровые гарантии детдомам". Организатором проекта выступила сеть стоматологических клиник "George Dental Group".

Поставленная цель заключалась в оказании высококвалифицированной помощи ребятам из детских домов и Дома ребенка г. Владивостока. На просьбу GDG о сотрудничестве откликнулись "Зубной кабинет на Хабаровской", "Карат - В", "Адреналин", " Денталюкс", "СОНА на Русской", "Лекарь", "Евро-Стом", "Маячок" и "Блеск".

Благодаря акции оказана хирургическая и терапевтическая помощь 102 детям из детского дома №4, №1 и Дома ребенка. По словам PR-менеджера GDG Анастасии БАБИЧ, наиболее востребованы такие услуги, как удаление молочных зубов, гигиена и осмотр терапевта. Каждому ребенку завели медицинские карточки.